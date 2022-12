‘Le Roi Lion’ toujours un spectacle sur scène à 25 ans – Shaw Local

“Il y a plus à voir qu’on ne peut jamais voir, plus à faire qu’on ne peut jamais faire. Il y a beaucoup trop à encaisser ici… » – Paroles de “Circle of Life”

Si vous avez vu une version cinématographique de “The Lion King” mais pas la comédie musicale en direct qui a ouvert ses portes à Broadway il y a 25 ans, ces paroles du numéro d’ouverture fournissent une excellente mini-revue de la production en tournée nord-américaine actuellement à Chicago. Lorsque vous voyez des « animaux » défiler majestueusement dans les allées (comme un « éléphant » grandeur nature) et sur la scène (une « girafe » avec un acteur adepte des échasses), et que vous entendez la musique et les paroles d’Elton John, Tim Rice et d’autres, vous ne pouvez qu’être captivé. En effet, il y a beaucoup trop à encaisser ici.

La chanson “Circle of Life” évoque le guépard et les girafes dans le cadre du règne animal dans “Le Roi Lion”. (Photo fournie par Joan Marc)

Le spectacle en direct, qui a remporté six Tony Awards en 1998, dont celui de la meilleure comédie musicale, de la meilleure conception de costumes et de la meilleure réalisation d’une comédie musicale, en est à sa cinquième visite à Chicago depuis 2003, et il n’a rien perdu de son éclat. J’ai été extrêmement impressionné quand j’ai vu le spectacle à Broadway il y a dix ans; Je suis toujours impressionné par la version que le public du Cadillac Palace Theatre pourra apprécier en 2022.

Les lionnes dansent dans “Le Roi Lion”. (Photo fournie par Deen Van Meer)

Pour ceux qui ont vécu sous un rocher et qui ne connaissent pas Pride Rock – ou Simba, Mufasa, Scar – un bref résumé peut aider. À l’ouverture du spectacle, Rafiki (Gugwana Dlamini), un mandrill, convoque tous les animaux des Pridelands pour célébrer la naissance de Simba, le fils du roi Mufasa (Gerald Ramsey). Mufasa est le lion courageux qui règne sur la faune de cette savane africaine. Son frère cadet, Scar (Peter Hargrave), n’est pas content d’avoir un nouvel héritier au trône. Scar pense que puisqu’il a la “part du lion” des cerveaux de la famille, il devrait être roi. Le naïf Simba (joué enfant par Jordan Pendleton dans la performance que j’ai vue) voit l’humour, pas le danger, chez son oncle, en disant: “Tu me tues”, avec Scar répondant glacialement, “Je souhaite.”

Simba et sa jeune amie lionne Nala (jouée par Farrah Wilson lors de cette représentation) voyagent au-delà des frontières du royaume – contre les conseils explicites du père de Simba – lorsque Scar mentionne que cette zone est un cimetière d’éléphants. Ce que Scar ne partage pas, c’est la présence de hyènes voraces, bien que lentes d’esprit, qui pourraient mettre Simba et Nala en péril. Lorsque Mufasa vient à la rescousse après avoir été alerté par Zazu (Nick LaMedica), un serviteur en chef du calao, Scar prépare un plan B : tuer à la fois Mufasa et Simba. Lorsque le stratagème réussit partiellement, Simba s’exile et rencontre un suricate nerveux nommé Timon ( Tony Freeman ) et un phacochère malodorant nommé Pumbaa ( John E. Brady ). En peu de temps, ils convainquent Simba de leur attitude “sans soucis”, “Hakuna Matata”, et ce numéro accrocheur éclaire l’ambiance générale juste avant l’entracte.

L’ascension de Scar au pouvoir sera-t-elle un désastre pour la survie à long terme de la faune de la région ? Simba (maintenant un lion adulte, joué par Darian Sanders) reviendra-t-il un jour à Pride Rock ? L’amitié de Simba avec Nala (lionne adulte jouée par la doublure Thembelihle Cele) se développera-t-elle en quelque chose de plus s’il devait revenir ? Scar finira-t-il par avoir des cicatrices ou pire ? Les fans de louveteaux – contrairement aux fans des Cubs – auront-ils la chance de voir une célébration pour un autre bébé lion ? Toutes ces questions trouvent une réponse dans l’acte II.

Darian Sanders incarne Simba adulte dans “Le Roi Lion”. (Photo fournie par Deen Van Meer)

Pourquoi cette production vaut-elle la peine d’être captée avant sa représentation finale à la mi-janvier ? Plusieurs raisons:

Le spectacle. Les costumes colorés (félicitations à la réalisatrice/costumière primée aux Tony Julie Taymor), la mécanique et le maquillage qui permettent aux acteurs de devenir parlants, chantants, de beaux animaux dans les allées, sur scène et dans les loges de chaque côté de la scène (un zone où les percussionnistes sont également stationnés) procurent des souvenirs heureux et durables.

La musique. “Circle of Life”, “Hakuna Matata” et la meilleure chanson originale primée aux Oscars, “Can You Feel the Love Tonight”, sont tous là, mais les conseils touchants de Mufasa à un jeune Simba – présentés dans le moins familier “They Live en toi » – est particulièrement émouvant. Tout au long de la comédie musicale, l’orchestre, sous la direction de Karl Shymanovitz, est excellent.

Représentations spécifiques. Hargrave est un méchant plein d’esprit que vous aimez détester. Ramsey est l’incarnation d’un père puissant et aimant qui veut que son fils soit préparé pour un avenir sans lui. Sanders incarne le lion fort que Mufasa a toujours espéré que Simba puisse être.

Humour. Freeman et LaMedica – habilement soutenus par Brady et par les hyènes Shenzi (T. Shyvonne Stewart), Banzai (Forest VanDyke) et Ed (Courtney Thomas) – apportent un soulagement comique considérable pour compenser le drame. Par exemple, lorsque Timon et Pumbaa rencontrent Simba pour la première fois, on demande: “Qu’est-ce qui te mange?” à quoi l’autre intervient: «Rien. Il est au sommet de la chaîne alimentaire !

En agitant ma baguette magique, j’aimerais voir un meilleur équilibre entre le volume de l’orchestre, de l’ensemble et du chant principal. Un excellent exemple est la chanson “I Just Can’t Wait to Be King”; Les paroles de Pendleton ne pouvaient être que partiellement comprises. De plus – sachez que contrairement aux opéras qui ont des surtitres avec des traductions en anglais au-dessus de la scène – il n’y a pas de traductions en anglais pour quelques chansons (une partie de “Circle of Life” et “Nao Tse Tsa”, par exemple) et certains dialogues (beaucoup de lignes de Rafiki); la puissance de la musique et les mouvements/gestes/expressions des acteurs vous aideront à saisir l’essence de ce qui est communiqué.

En résumé, “Le Roi Lion” de Disney est une soirée fantastique et mémorable au théâtre, et je ne suis pas “lion” à ce sujet.

• Paul Lockwood est un chanteur, acteur de théâtre local (y compris la récente adaptation du théâtre 121 de “A Christmas Carol”), Grace Lutheran Church (Woodstock) et membre de Toastmasters, critique de théâtre, podcasteur, chroniqueur, rédacteur de propositions commerciales et ancien président de TownSquare Joueurs. Il vit à Woodstock depuis près de 22 ans.

SI VOUS ALLEZ

QUEL: “Le roi Lion”

OÙ: Cadillac Palace Theatre, 151 W. Randolph St., Chicago

LORSQUE: Jusqu’au 14 janvier

INFORMATIONS: www.BroadwayInChicago.com