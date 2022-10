Le roi Kazu va à 55 ans ; les plus vieux footballeurs professionnels du monde

Kazuyoshi Miura – connu sous le nom de “King Kazu” – joue toujours au football professionnel au Japon à l’âge de 55 ans. Hiroki Watanabe/Getty Images

Le plus ancien footballeur professionnel actif au monde, le vénérable Kazuyoshi Miura, a prolongé son record cette semaine lorsqu’il est sorti du banc pour aider à sceller la victoire de l’équipe japonaise Suzuka Point Getters.

Miura – affectueusement connu sous le nom de “King Kazu” au Japon – a été présenté comme remplaçant tardif lors d’une victoire 1-0 pour les bien nommés Point Getters à l’âge de 55 ans et 225 jours, battant ainsi son propre record. .

Son Altesse est entré dans la mêlée à la 76e minute dans ce qui s’est avéré être une courte victoire sur Criacao Shinjuku au stade national nouvellement reconstruit à Tokyo. Le match s’est joué devant 16 218 fans, ce qui constitue également un nouveau record pour la Ligue japonaise de football (quatrième division).

“Je suis reconnaissant d’avoir joué dans la meilleure atmosphère possible et je suis fier”, a déclaré Miura aux journalistes après le match.

Miura a quitté le Yokohama FC à l’âge de 54 ans pour déménager à Suzuka en prêt en janvier. Il est immédiatement devenu le joueur le plus âgé de l’équipe de 19 ans aux Point Getters, qui se trouve être dirigé par le frère aîné de l’attaquant vétéran, Yasutoshi Miura, 57 ans.

Kazu avait auparavant passé 16 ans dans les livres du Yokohama FC, célébrant à la fois ses 40 et 50 ans avec le club, mais est parti après leur relégation en J2 League.

Maintenant, dans sa 37e campagne en tant que professionnel qui a joué à Gênes en Italie, au Dinamo Zagreb en Croatie et au Sydney FC en Australie, il reste plus engagé que jamais.

“Ayant eu la chance de jouer dans un endroit comme celui-ci, je vais rester humble et continuer sans oublier la faim”, a-t-il déclaré.

Kazuyoshi Miura reste une figure populaire du football japonais. Hiroki Watanabe/Getty Images

Bien sûr, il existe une myriade d’exemples de footballeurs retraités qui ont simplement refusé d’arrêter de jouer au jeu qu’ils aiment et ont plutôt continué à se brancher sur les années 40, 50, 60 et – dans des cas exceptionnellement rares – au-delà.

Avec les rigueurs de leur corps relativement moindres, les gardiens de but ont tendance à mieux s’en sortir lorsqu’il s’agit de carrières prolongées, mais il existe plusieurs cas exceptionnels de joueurs de champ qui continuent bien dans leur radotage footballistique.

Teddy Sheringham est le joueur de champ le plus âgé à avoir jamais joué en Premier League lorsque, âgé de 40 ans et 272 jours, l’ancien attaquant anglais a joué pour West Ham United contre Manchester City en décembre 2006.

Cela s’est produit quatre jours seulement après que Sheringham soit devenu le plus vieux buteur de la Premier League lorsqu’il a marqué un but de consolation pour les Hammers lors d’une défaite 2-1 à Portsmouth, à l’âge de 40 ans et 268 jours – un record qui tient toujours à ce jour.

Il y a sept voltigeurs qui figurent dans le Top 10 des footballeurs les plus âgés à être apparus dans une division professionnelle compétitive, Sheringham étant en fait le plus jeune.

Rivaldo est le suivant sur la liste, ayant également franchi les dernières étapes sinueuses de sa carrière jusqu’à la quarantaine. En effet, l’ancien milieu de terrain de Barcelone a disputé la dernière apparition en compétition de sa carrière pour le club brésilien Mogi Mirim à l’âge de 43 ans et 117 jours.

Compatriote Ze Roberto a disputé son dernier match professionnel pour Palmeiras en 2017, à l’âge de 43 ans et 173 jours après avoir représenté le Real Madrid et le Bayern Munich.

Le suivant est l’attaquant bosniaque Aleksandar Duric, qui a passé si longtemps à jouer à Singapour qu’il s’est finalement qualifié pour jouer pour eux au niveau international. L’attaquant a passé les quatre dernières années de sa carrière à jouer pour les Tampines Rovers, faisant sa dernière apparition à l’âge de 44 ans et 85 jours.

Un ancien coéquipier de King Kazu, légende japonaise et spécialiste des coups de pied arrêtés Shunsuke Nakamura continue de bosser en J2 League avec le Yokohama FC à l’âge de 44 ans et 109 jours. Nakamura a connu un sort incroyablement réussi avec le Celtic au milieu des années 2000 avant de rentrer chez lui au Japon en 2010 pour signer avec Yokohama F. Marinos avant de finalement déménager chez leurs voisins interurbains Yokohama FC en 2019.

En ce qui concerne les joueurs de champ les plus âgés jamais enregistrés, Monsieur Stanley Matthews est à la deuxième place après avoir joué au-delà de son demi-siècle. En effet, le magicien de l’aile a disputé son dernier match de championnat compétitif pour Stoke City, se retirant dans une victoire 3-1 contre Fulham cinq jours seulement après avoir célébré son 50e anniversaire. Le record de Matthews a duré 56 ans jusqu’à ce que Miura le revendique, puis le brise à plusieurs reprises à chaque apparition ultérieure qu’il a faite, et continue de le faire jusqu’à sa 56e année.

Ce grand-père égyptien de 74 ans est devenu le plus vieux footballeur du monde 🇪🇬⚽️💪 Ezzeldin Bahader a été honoré par le Guinness World Records (@GWR) en tant que joueur de football professionnel le plus âgé. https://t.co/rhp57EVx35 — Gehad Kenawy (@GehadSoliman1) 24 octobre 2020

Cependant, le roi Kazu est un humble poulet de printemps par rapport au propriétaire du record du monde Guinness officiel pour la plus ancienne apparition dans un match de football professionnel et organisé.

Cet honneur estimé appartient à Ezzeldin Bahaderqui avait 74 ans et 125 jours lorsqu’il s’est présenté pour le 6 octobre FC (c’est le nom de l’équipe) contre El Ayat Sports dans le troisième niveau égyptien en octobre 2020. Il a pris le record détenu auparavant par le joueur de 73 ans Isaak Hayik Israélien.

Bahader a initialement fait ses débuts en mars précédent, marquant même un penalty lors d’un match contre Genius, mais a été contraint d’attendre sa deuxième apparition après que la pandémie de COVID-19 ait suspendu toutes les activités sportives en Égypte pour des raisons de sécurité.

Miura a déclaré dans le passé qu’il espérait jouer professionnellement jusqu’à l’âge de 60 ans. S’il le faisait, il devrait encore continuer pendant toute la durée d’une carrière professionnelle décente pour un joueur normal avant d’atteindre le record de Bahader. Le fera-t-il ? Redemandez-nous en 2040 !