Le roi George VI et la reine Elizabeth Qipco Stakes: James Doyle prend un tour de prune sur Mishriff dans la pièce maîtresse d’Ascot | Nouvelles de la course

James Doyle remplacera David Egan sur Mishriff dans les enjeux King George VI et Queen Elizabeth Qipco à Ascot samedi, en direct sur Sky Sports Racing.

Il a été annoncé la semaine dernière qu’Egan n’était plus le pilote retenu pour le propriétaire de Mishriff, le prince Faisal, ce qui signifie que la course de son interprète vedette, qui a terminé deuxième du point culminant de l’été dernier, était à gagner.

Entraîné par John et Thady Gosden, Mishriff a remporté le Juddmonte International par six longueurs la saison dernière et a montré qu’il avait conservé toute son ancienne étincelle en terminant rapidement pour la deuxième place de l’Eclipse récemment.

Image:

Mishriff et David Egan dans les Juddmonte International Stakes à York





L’agent de Doyle a confirmé mardi matin que le joueur de 34 ans fera le tour de Mishriff dans le King George.

Doyle a déjà connu une saison exceptionnelle, remportant respectivement les 1000 et 2000 Guinées sur Cachet et Coroebus.

“On ne pourrait pas être plus heureux” avec Pyledriver

William Muir entraîne Pyledriver, vainqueur du Groupe 1, qui est l’outsider du peloton à ce stade, malgré une excellente forme dans le livre.

Et malgré le peloton de classe en opposition, Muir était positif quant aux chances de son cheval d’entrer dans la pièce maîtresse d’Ascot ce week-end, en direct sur Sky Sports Racing.

“Il est en pleine forme et nous ne pourrions pas être plus heureux avec lui, alors il part samedi pour essayer une autre grande course et avoir une coupe.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



William Muir a admis qu’il avait eu beaucoup de jockey qui offraient leurs services pour le grand tour sur Pyledriver dans le King George de samedi



“Nous avons fait une longue pause au Couronnement [Cup] et il a très bien couru en deuxième position derrière un cheval ce jour-là qui a extrêmement bien gagné.

“Nous sommes sur la bonne voie pour cette course – nous avons prévu que c’était la voie que nous allions suivre. Coronation, King George, peut-être une course de plus, puis Arc et ensuite nous retournons à Hong Kong.

“C’est ce que nous prévoyons.”