Le roi Frederik et la reine Mary du Danemark saluent leurs sympathisants alors qu’ils assistent au premier service dominical du règne du nouveau monarque devant une cathédrale enneigée d’Aarhus

Le roi Frederik du Danemark et la reine Mary ont assisté dimanche au premier service religieux du règne du nouveau monarque.

Le roi de 55 ans et son épouse, 51 ans, avaient l’air détendus alors qu’ils saluaient ceux qui étaient venus à la rencontre publique… alors que la neige tombait autour de la cathédrale d’Aarhus.

Aux côtés du roi, vêtus de tous les insignes militaires, et de la reine Mary se trouvaient les quatre enfants du couple : le prince héritier Christian, 18 ans, la princesse Isabelle, 16 ans, et les jumeaux, le prince Vincent et la princesse Joséphine, 13 ans.

La reine sortante, Margrethe, 83 ans, a également assisté au service de changement de trône, l’air détendue et heureuse dans un élégant ensemble en fausse fourrure grise et une robe violet vif, alors qu’elle se dirigeait vers la cathédrale.

Le roi Frederik – officiellement le roi Frederik X – est monté sur le trône dimanche dernier après que sa mère ait abdiqué après 52 ans en tant que reine.

Le roi Frederik X du Danemark, la reine Mary et leurs enfants le prince Vincent, le prince héritier Christian, la princesse Isabella et la princesse Joséphine saluent leurs sympathisants à la cathédrale d’Aarhus alors que la famille va à l’église pour la première fois depuis que le roi Frederik a été proclamé monarque le 14 janvier.

En tenue militaire complète, le nouveau roi – officiellement le roi Frederik X – semblait à l’aise dans son nouveau rôle, malgré l’abdication de sa mère la veille du Nouvel An qui a été un choc pour le peuple danois.

La reine Mary salue la foule rassemblée à Aarhus alors que le nouveau roi et la nouvelle reine arrivent à l’église pour le service de changement de trône

Le nouveau roi et la nouvelle reine photographiés alors qu’ils sortaient de la voiture royale, qui porte une plaque d’immatriculation qui indique simplement 1. Le roi Frederik semble avoir laissé derrière lui tout le récent scandale – causé par sa soirée avec la mondaine mexicaine Genoveva Casanova à la fin de l’année dernière.

La reine Mary, née en Tasmanie, a choisi un manteau violet et un châle en laine bleu marine pour le service célébrant le règne du nouveau roi, après son couronnement officiel dimanche dernier.

À l’intérieur de la cathédrale, la reine Mary marchait à quelques pas derrière son mari alors que le couple était escorté.

La reine Mary a également fait une silhouette élégante en violet. La nouvelle reine portait une robe violette avec un châle bleu marine, des gants en cuir bleu marine et un chapeau de casemate violet.

La royale danoise portait ses mèches brunes en boucles lâches, complétant le look avec une paire de boucles d’oreilles en diamant.

Les filles du couple ont également opté pour des couleurs vives, la princesse Isabella portant un manteau rose pastel et sa sœur aînée, la princesse Joséphine, portant un manteau bleu pâle.

Les fils du roi et de la reine portaient des costumes bleu marine élégants pour l’occasion royale.

La famille royale participera au service de célébration, dirigé par l’aumônier royal ordinaire et évêque du diocèse d’Aarhus Henrik Wigh-Poulsen, selon la maison royale.

La sœur cadette de la reine Margrethe, la princesse Benedikte du Danemark, 79 ans, a également observé le thème violet et elle avait l’air sophistiquée dans une cape violette et un chapeau casemate assorti.

Les rues d’Aarhus étaient encore ornées de drapeaux rouges et blancs après la cérémonie dimanche dernier pour couronner le roi Frederik.

Les fans royaux enveloppés dans des vêtements chauds ont bravé la neige dans l’espoir de soutenir leur nouveau monarque.

L’ancienne reine Margrethe du Danemark a souri aux personnes assises sur les bancs de la cathédrale d’Aarhus alors qu’elle arrivait pour le service dimanche.

Les quatre enfants du roi et de la reine – de gauche à droite, le prince Vincent, le prince héritier Christian, la princesse Isabelle et la princesse Joséphine – semblaient à l’aise alors qu’ils saluaient la foule venue assister au service.

La princesse Benedikte du Danemark a fait preuve de glamour dans un ensemble violet à son arrivée à la cathédrale d’Aarhus.

Les conditions enneigées n’ont pas dissuadé les fans royaux et ils se sont rassemblés autour de la cathédrale pour apercevoir leur nouveau roi.

Christian, Joséphine et Isabelle ont observé leur mère, la reine Mary du Danemark, alors qu’elle arrivait à l’événement de célébration

La famille royale a accueilli les membres du public avec un sourire et un signe de la main à leur arrivée au service.

Frederik a revêtu des insignes militaires complets pour sa première apparition publique dans le Jutland en tant que nouveau roi du Danemark

Mary a observé le nouveau roi Frederik X du Danemark alors qu’il saluait la foule

Frederik a offert une poignée de main ferme à un membre du personnel de la cathédrale d’Aarhus à son arrivée

Le monarque de 55 ans est entré fièrement dans la cathédrale alors que les membres du public se levaient pour l’accueillir.

Frederik est entré dans le service en premier, suivi de Mary et de leur aîné et nouvel héritier présumé, le prince Christian.

Il y a deux jours, un portrait officiel de la famille a été publié sur le site de la famille royale danoise. Instagram page.

L’image de célébration mettait en vedette le roi et la reine, 51 ans, en grande tenue, aux côtés des quatre enfants du couple élégamment habillés ; la famille a été photographiée à l’intérieur du palais royal de Christiansborg à Copenhague.

Le prince chargé de scandales a pris la couronne pour devenir roi du Danemark le 14 janvier 2024, succédant au règne phénoménal de cinq décennies de sa mère, âgée de 83 ans.

Marie semblait de bonne humeur lorsqu’elle entra dans la cathédrale, marchant peu derrière son mari.

Ça vaut le coup d’attendre : les foules ont bravé la neige pour apercevoir leur nouveau monarque

Les rues d’Aarhus ont été décorées avant le service de changement de trône

Margrethe avait l’air typiquement élégante dans un manteau de fourrure argenté jusqu’au sol et un chapeau de casemate en fourrure assorti.

La décision de Margrethe de quitter le trône en l’honneur de son fils aîné en a surpris plus d’un, car elle intervient au milieu d’une année controversée pour la famille royale qui a été en proie à des titres dépouillés et à des rumeurs salaces.

Cela survient alors qu’une interview refaite surface révèle que la reine Mary n’a presque jamais rencontré le prince Frederik de l’époque.

«J’ai failli ne pas y aller ce soir-là», a-t-elle déclaré Vogue.

«Le taxi est arrivé et j’ai dit: ‘Oh, d’accord’ à la dernière minute et je viens de monter.’

L’entretien a été réalisé en 2004, mais a été récemment republié.

La romance de conte de fées de Mary et Frederik a fait l’objet d’un examen minutieux ces dernières semaines.

Le roi Frédéric fait l’objet d’un examen minutieux depuis que des photographies du prince de l’époque en train de profiter d’une soirée avec la mondaine mexicaine Genoveva Casanova à Madrid l’année dernière ont été publiées.

La mondaine glamour a vigoureusement nié les allégations d’un rendez-vous romantique avec Frederik, allant même jusqu’à les qualifier de « malveillantes ».

Cependant, sur l’image récemment publiée, les monarques n’ont montré aucun signe de sueur ou d’adversité et peuvent être vus rayonnant d’enthousiasme devant la caméra.

Selon une déclaration traduite accompagnant l’image, les portraits ont été pris quelques instants seulement après l’ascension du roi.

Selon une déclaration traduite accompagnant l’image, les portraits ont été pris quelques instants seulement après l’ascension du roi. On pouvait y lire : « La salle du trône du château de Christiansborg constitue le cadre des premiers portraits officiels de Leurs Majestés le Roi et la Reine.

« La série de portraits a été prise par le photographe Dennis Stenild quelques instants après la proclamation du roi, qui a eu lieu depuis le balcon de Tronsalen le 14. janvier 2024

“Le couple royal est photographié avec le prince héritier, Son Altesse Royale le prince héritier et Leurs Altesses Royales la princesse Isabelle, le prince Vincent et la princesse Joséphine”.

Sur les images, le roi était exceptionnellement pimpant, vêtu de robes royales noires et d’une ceinture bleu ciel.

La reine Margrethe II a annoncé son abdication choquante lors d’une émission télévisée en direct diffusée le 31 décembre 2023.

L’ensemble comportait également des détails dorés et rouges, ainsi que de majestueuses médailles d’or et une ceinture. Il a également posé avec une épée qu’il tenait dans sa main gauche.

À côté de lui se tenait son épouse, la reine Mary, qui faisait une silhouette élégante dans une luxueuse robe blanche.

Elle avait l’air éthérée dans la robe à cape – un excellent choix car elle mettait en valeur sa silhouette svelte.

Le monarque a associé le look à une paire d’escarpins à talons hauts couleur chair et a enfilé une magnifique paire de boucles d’oreilles déroulantes ornées de bijoux.

Ses mèches brunes étaient soigneusement coiffées en chignon, tandis que son maquillage était l’incarnation d’un éclat naturel et rosé.

Et même si le couple royal avait l’air incroyablement distingué, c’est leur fils aîné, le prince héritier Christian, qui a volé la vedette.

Le prince charmant – dont son nouveau statut le classe parmi les célibataires les plus éligibles d’Europe – a provoqué une tempête.

Sa pose modelesque était peut-être la plus accrocheuse car il était plus grand que le reste de sa famille, et plus particulièrement son père.

Il avait l’air suave dans un costume bleu marine, une chemise blanche impeccable, une cravate grise et des chaussures à lacets en cuir noir.

Le fils aîné de la reine Mary, née en Australie, est désormais le prochain sur le trône danois après que sa grand-mère, la reine Margrethe, ait abdiqué le trône il y a cinq jours.

Intitulé prince héritier du Danemark, le jeune homme de 18 ans est considéré comme le seul royal célibataire à bénéficier d’un statut prestigieux dans toute l’Europe, ce qui signifie qu’il est devenu un véritable piège dans la haute société.