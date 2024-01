Le roi Frederik du Danemark publie des mémoires surprises quelques jours après son accession au trône

Le roi Frederik X du Danemark a surpris les fans de la royauté en publiant un livre décrivant sa vision de la monarchie, parsemé de révélations franches.

Publié trois jours après l’accession au trône de ce père de quatre enfants, âgé de 55 ans, le livre de 110 pages Kongeord, qui se traduit par La Parole du roi, est déjà un best-seller.

Le livre répond aux critiques précédentes sur le manque de dévotion de Frederik envers la foi chrétienne et sa relation avec la reine Mary, 51 ans, qui ont fait l’objet d’un examen minutieux ces derniers mois depuis que des photos de sa soirée avec la mondaine glamour Genoveva Casanova, 47 ans, ont été publiées.

Faisant écho aux mémoires du prince Harry Spare, le contenu du livre est basé sur plus d’un an d’entretiens avec Jens Anderson, l’auteur de la biographie de Frederik de 2017, Under the Beam.

Une porte-parole de Saxo a déclaré aux médias danois que 25 exemplaires du livre à 29 £ se sont vendus chaque minute, selon le BBC.

Le roi Frederik X a commencé son règne en publiant un livre intitulé Kongeord, « Parole d’un roi ».

Frederik est officiellement monté sur le trône dimanche après-midi après la démission de la reine Margrethe, 83 ans, après 52 ans de règne.

Les lecteurs sont invités à voyager à travers la vie de Frederik, de jeune prince à père de quatre enfants et monarque.

Le livre révélera également des détails sur sa relation avec ses collègues membres de la famille royale, sa famille et son mariage.

Selon la BBC, Frederik a déclaré : « J’ai beaucoup appris en ayant une femme qui, de temps en temps, me rappelle que, bien sûr, je n’ai pas toujours raison et que mes paroles ne sont pas automatiquement crues, simplement parce que je suis un homme dans la maison.

Frederik révèle également les difficultés qu’il a rencontrées en tant que jeune garçon pour accepter qu’il devienne un jour roi, ajoutant qu’au départ il voulait juste être normal.

“Je me souviens de mon 18e anniversaire comme de la fin du monde”, a-t-il déclaré. “C’était le sentiment que maintenant tout ce qui était amusant et excitant touchait à sa fin. Heureusement, ce n’est pas le cas.

Hier, le compte Instagram officiel de la maison royale a annoncé la sortie du roman de Frederik.

A côté d’une image de Kongeord, ils écrivirent : « Unis, liés au Royaume du Danemark ».

Le roman donne un aperçu des projets du monarque pour son règne, de sa vision de la religion et de son parcours de jeune prince à père de quatre enfants marié.

Le monarque a déclaré que son 18e anniversaire ressemblait à la « fin du monde ». Il est photographié ci-dessus à 18 ans en 1986 en tant que soldat à Hilleroed, au Danemark.

Le livre est sur le point de devenir un best-seller, Saxo rapportant que 24 exemplaires du livre ont été vendus par minute au Danemark suite à l’annonce de sa sortie.

Ils ont poursuivi: “Sa Majesté le Roi a présenté dimanche la langue de son choix – ou les mots royaux, comme Sa Majesté aime l’appeler.”

“Aujourd’hui, sort le livre ‘Kongeord’, dans lequel Sa Majesté partage ses pensées et ses considérations sur la monarchie, ainsi que ce que le roi lui-même met dans les mots : Connecté, obligé, pour le Royaume du Danemark.”

La maison royale a également partagé une sélection de citations du livre. L’un d’entre eux a lu : « Je suis maintenant la personne que je suis. Je ferai également de mon mieux pour y parvenir en tant que roi du Danemark.

“La force de la foi ne réside pas dans le fait que Dieu soit mentionné dans une parole royale, mais dans le fait que nous, en tant que personnes, nous sentons liés les uns aux autres par notre foi chrétienne”, lit-on dans un autre.

La citation répond apparemment à une critique antérieure adressée à Frederik qui remettait en question sa relation avec le christianisme et s’il s’était éloigné de la religion.

Il a également évoqué son engagement envers le service public en déclarant : « Dans de nombreuses sociétés occidentales, la question la plus importante est : que pouvez-vous faire pour moi ? Trop rarement, c’est l’inverse. Que puis-je faire pour vous ?

Le couple royal s’est embrassé sur le balcon devant une foule en adoration après la proclamation de l’accession au trône au palais de Christiansborg

La princesse Isabelle, le prince héritier Christian, le roi Frederik X du Danemark, la reine Mary du Danemark, la princesse Joséphine et le prince Vincent saluent après la proclamation

Cela survient après que Genoveva Casanova a publié sa première publication sur les réseaux sociaux depuis que le roi Frederik X a été couronné monarque du Danemark.

La mondaine mexicaine, 47 ans, publie rarement sur son compte Instagram depuis qu’elle est contrainte de démentir les rumeurs « malveillantes » sur son amitié avec le prince héritier Frederik après une soirée ensemble à Madrid en novembre.

Cependant, sur ses histoires Instagram mardi – deux jours après que Frederik ait succédé à la reine Margrethe sur le trône danois, Casanova a partagé une vidéo publiée par le chanteur et acteur espagnol Miguel Bose sur les enfants travaillant comme esclaves en Afrique.

Le message original de Bose disait : « 40 000 enfants esclaves au Congo sont forcés de travailler dans les mines de cobalt pour que nous puissions conduire des voitures électriques ».

Les photos qui ont secoué la monarchie danoise : le prince héritier Frederik du Danemark et Genoveva Casanova ont été aperçus en train de profiter de la compagnie de l’autre à Madrid à la fin de l’année dernière.

Sur Instagram, deux jours seulement après le couronnement du roi Frederik au château de Christiansborg, Casanova a partagé une vidéo publiée par le chanteur et acteur espagnol Miguel Bose sur les enfants travaillant comme esclaves dans les mines de cobalt au Congo.

Casanova a fait l’objet d’un examen minutieux après avoir été photographiée avec le futur roi du Danemark, 55 ans, à Madrid sans sa femme, alors princesse Mary, aujourd’hui reine Mary, à la fin de l’année dernière.

Après que les photos des amis aient fait surface, le magazine espagnol Lecturas a rapporté que Casanova et Frederick avaient dîné ensemble et regardé le flamenco jusqu’à 1 heure du matin.

La star de télé-réalité, 47 ans, a été mariée au fils de la duchesse d’Alba, Cayetano Martinez de Irujo, en 2005. Le couple a divorcé en 2007 mais reste amis.

La reine Mary est restée discrète au sujet du dîner de son mari avec la mondaine, et le couple royal a depuis fait preuve d’unité.

Dimanche, le couple nouvellement couronné s’est embrassé sur le balcon du palais Christiansborg à Copenhague, avec leurs quatre enfants à leurs côtés.

La star mexicaine de la télé-réalité Casanova (photo) a publié sur les réseaux sociaux pour la première fois depuis que le roi Frederik, marié à la reine Mary d’origine australienne, est monté sur le trône dimanche. En novembre, Casanova a démenti les rumeurs « malveillantes » d’une liaison après que des photos d’elle et du prince Frederik de l’époque en train de passer une soirée ensemble à Madrid aient fait surface.

L’abdication de la reine Margrethe II a eu lieu le 14 janvier, lorsque Frederik et Mary, née en Australie, ont succédé au trône du Danemark.

La reine Margrethe, qui détient le titre de reine depuis 52 ans, a confirmé son intention de se retirer de son fils aîné le soir du Nouvel An, à la grande surprise du pays.

Des milliers de personnes se sont rassemblées dimanche devant le château de Christiansborg, équipées de chaises pliantes et brandissant des drapeaux danois dans l’espoir d’apercevoir la famille royale.

Mary et Frederik ont ​​voyagé ensemble dans une Rolls-Royce de 1958 depuis Amalienborg, suivis par la reine Margrethe dans une calèche, qui a quitté le palais de Christian IX.

Le couple semblait uni dans leurs nouveaux rôles, les événements tumultueux de fin 2023 semblant derrière eux – ni Frederik, qui est un cousin au quatrième degré du roi Charles, ni Mary n’ont commenté individuellement la prétendue liaison.

Cependant, la famille royale danoise a fait une déclaration officielle à la publication danoise BT à la lumière des photos, affirmant qu’elle “ne commente pas les rumeurs ou les insinuations”.

Peu de temps après que les photos « explosives » du prince Frederik et de la beauté mexicaine ont été publiées par la publication espagnole Lecturas, Mme Casanova a qualifié les rumeurs « malveillantes » d’une liaison de fausses et trompeuses.

Elle a également publié une lettre juridique sur Instagram et menacé de poursuites judiciaires contre le magazine, mais est restée silencieuse sur le « scandale » depuis.

La reine Mary et le roi Frederik X ont été photographiés en train de quitter le château de Christiansborg dimanche ; aucun des deux membres de la famille royale n’a commenté les rumeurs suite à la soirée de novembre de Frederick avec le socialite mexicain Casanova

Les nouveaux roi et reine du Danemark bénéficient du soutien de plus de 80 % des Danois, révèle un récent sondage.

Une enquête réalisée pour Ritzau a révélé que Mary jouissait d’un peu plus de popularité parmi les Danois que Frederik.

Le sondage demandait dans quelle mesure la princesse héritière Mary et le prince héritier Frederik seraient aptes à devenir la reine Mary I et le roi Frederik X.

Alors que 82 pour cent des personnes interrogées pensent que Frederik est apte au rôle de roi, 86 pour cent pensent que Marie fera une bonne reine.

Le commentateur royal danois Kim Bach estime que, même si Frederik est populaire, la légère avance de Mary sur son mari est probablement due aux rumeurs concernant sa liaison avec Casanova.