Le roi européen s’excuse pour l’esclavage

Le monarque néerlandais, Willem-Alexander, a déclaré que l’exploitation des personnes à l’époque coloniale était un « crime contre l’humanité »

Le roi Willem-Alexander des Pays-Bas a célébré le 160e anniversaire de l’abolition officielle de l’esclavage dans son pays en présentant des excuses historiques pour l’implication néerlandaise dans le commerce.

« En ce jour, nous nous souvenons de l’histoire néerlandaise de l’esclavage », Willem-Alexander a déclaré à une foule samedi au monument national de l’esclavage à Amsterdam. « Je demande pardon pour ce crime contre l’humanité. »

Le roi a noté que le Premier ministre néerlandais Mark Rutte s’était excusé pour le rôle de 250 ans du pays dans l’esclavage en décembre dernier. « Aujourd’hui, je me tiens devant vous. Aujourd’hui, en tant que votre roi et en tant que membre du gouvernement, je présente moi-même ces excuses et je sens le poids de ces mots dans mon cœur et mon âme.

Une étude commandée par le gouvernement publiée le mois dernier a révélé que la maison royale néerlandaise d’Orange a récolté l’équivalent moderne d’environ 600 millions de dollars de bénéfices de l’esclavage de 1675 à 1770. Une grande partie de cette richesse a été donnée à la monarchie par le biais de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. . À la fin de l’année dernière, la Maison royale a commandé une enquête plus approfondie sur le rôle de la famille royale dans l’histoire coloniale néerlandaise.

En savoir plus Les bénéfices coloniaux du gouvernement néerlandais révélés

Willem-Alexander a déclaré que le racisme reste un problème aux Pays-Bas. Il a toutefois ajouté que « les temps ont changé, » et « les chaînes ont vraiment été brisées. »

Deux groupes d’activistes ont organisé une marche de protestation avant le discours du roi, proclamant qu’il y aurait « pas de guérison sans réparations. » Rutte a déclaré en décembre que le gouvernement néerlandais n’avait pas l’intention de verser de l’argent aux descendants d’esclaves. Au lieu de cela, Amsterdam a créé un fonds de 200 millions d’euros (218 millions de dollars) pour lutter contre l’héritage de l’esclavage, comme le financement d’initiatives de sensibilisation à la question.

L’empire colonial néerlandais à différentes époques comprenait des parties de l’Indonésie, du Suriname, du Brésil, des îles Vierges, de Maurice et du Sri Lanka. Une grande partie du territoire asiatique de l’empire était administrée par la Compagnie néerlandaise des Indes orientales après avoir été capturée au Portugal. Les Pays-Bas ont commencé à réexaminer leur histoire coloniale en 2020 au milieu de la vague internationale de manifestations Black Lives Matters après la mort de l’homme noir George Floyd en garde à vue aux États-Unis.