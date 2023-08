Le roi et la reine visiteront la France en septembre | Nouvelles du Royaume-Uni

La visite d’État reportée du roi et de la reine en France aura lieu en septembre.

Le voyage initial devait avoir lieu en mars, mais manifestations et émeutes généralisées conduit à son annulation.

France a été choisi pour être la première destination de visite d’État du couple royal, mais ce privilège est revenu à Allemagnequi était prévu comme la deuxième partie du voyage.

Le roi a été accueilli en Allemagne avec une cérémonie militaire complète à la porte de Brandebourg, y compris la poignée de main avec le président Steinmeier.

Charles et Camilla arriveront désormais en France le 20 septembre et passeront trois jours dans le pays, visitant Paris et Bordeaux.

Le palais de Buckingham a déclaré dans un communiqué : « La visite célébrera l’histoire, la culture et les valeurs communes du Royaume-Uni et de la France ».

Les détails du voyage doivent encore être annoncés, mais il est attendu Président Macron accueillera un banquet d’État au château de Versailles.

Il est entendu que les autres engagements seront similaires à ceux prévus pour le voyage de mars. Les organisations de la tournée initiale étaient liées aux intérêts du couple.

Les visites d’État portent essentiellement sur le soft power de la monarchie.

Il s’agit de déploiements diplomatiques soigneusement planifiés qui placent le roi et la reine dans une offensive de charme en matière de relations publiques.

L’Europe a été choisie comme première destination dans le but de rétablir et de réaffirmer les relations après le Brexit.

Le voyage du mois de mars en Allemagne a vu le roi devenir le premier monarque britannique à s’adresser au Bundestag depuis le parlement.

Une standing ovation de deux minutes a prouvé que son discours, prononcé en allemand et en anglais, avait été bien accueilli.

Il s’agira de la 35e visite officielle du roi en France et du neuvième voyage officiel de la reine Camilla.

Sous son règne, la défunte reine effectué 121 visites d’État.

Elle était mondialement considérée comme l’arme secrète de la diplomatie britannique.