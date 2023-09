Le roi et la reine se rendent en France pour une visite d’État royale reportée après de violentes manifestations | Nouvelles du Royaume-Uni

Le roi et la reine entament leur visite d’État reprogrammée en France, six mois après que le voyage initial ait été reporté après que les manifestations ont dégénéré en troubles civils.

Le programme de trois jours est similaire à celui prévu en mars et vise à renouer les relations transmanche après des années de turbulences autour du Brexit.

Il y aura beaucoup de faste et de cérémonie avec le tapis rouge déroulé pour les engagements à l’Arc de Triomphe, à l’Elysée et au château de Versailles.

Le voyage verra également le Roi devenir le premier monarque britannique à prendre la parole depuis le Sénat. Son discours, devant les membres des deux chambres du Parlement français, devrait être prononcé en français et en anglais.

Le couple royal se rendra également à Bordeaux, qui abrite la plus grande population d’expatriés britanniques au monde. France.

Allemagne a accueilli la visite d’État inaugurale après les Français ont annulé quelques jours seulement avant l’arrivée prévue du roi et de la reine.

Le voyage en Allemagne a été salué comme un succès par les diplomates britanniques, qui estiment qu’il a déjà apporté « des bénéfices très réels ».

Les responsables du ministère des Affaires étrangères espèrent que cette visite renforcera les « relations absolument massives » entre la Grande-Bretagne et la France.

C’est aussi l’occasion de relancer et de raviver l’entente cordiale après les tensions de Brexit négociations et différends sur la migration transmanche.

La défunte reine était très apprécié en France et visité à de nombreuses reprises, dont cinq visites d’État.

On dit que le roi entretient des relations « chaleureuses » avec Président Macronles deux hommes partageant une passion pour l’environnement.

Lorsque la visite très médiatisée du mois de mars a été annulée, c’était un embarras et une déception pour le président Macron. Il voudra tout mettre en œuvre cette fois-ci.

Le soft power de la monarchie a été décrit comme l’arme secrète de la diplomatie britannique, et derrière ce faste se cache toujours un objectif politique plus large.

Ce voyage tardif est l’occasion pour les deux parties de renouer avec la bonhomie et pour la Grande-Bretagne de prouver que la France reste une priorité diplomatique.

