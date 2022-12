Le roi et la reine de Thaïlande testés positifs au COVID-19

BANGKOK (AP) – Le roi et la reine de Thaïlande ont été testés positifs pour COVID-19 et n’ont jusqu’à présent que des symptômes bénins, a déclaré samedi le palais royal.

Les médecins ont prescrit un traitement au roi Maha Vajiralongkorn, 70 ans, et à la reine Suthida, 44 ans, et leur ont demandé de s’abstenir de leurs fonctions pendant un certain temps, a déclaré le Royal Household Bureau dans un communiqué.

Leurs symptômes sont “très légers”, indique le communiqué.

Plus tôt vendredi et jeudi, le couple a rendu visite à la princesse Bajrakitiyabha Mahidol à l’hôpital Chulalongkorn de Bangkok, où elle a été admise après avoir perdu connaissance mercredi en raison d’un problème cardiaque.

Le nombre d’infections propagées par les sous-variantes dominantes de l’omicron a augmenté dans les destinations touristiques de Bangkok et de Thaïlande après que le pays a assoupli les restrictions en place depuis 2020, selon le Département du contrôle des maladies.

Ses archives montrent que 82% de la population, soit au moins 57 millions, ont été vaccinés avec au moins un vaccin. Parmi ceux-ci, 53,5 millions de personnes ont reçu une deuxième dose et 32,5 millions ont reçu une troisième piqûre.

The Associated Press