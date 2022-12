Le roi et la reine de Thaïlande testés positifs au COVID-19

BANGKOK — Le roi et la reine de Thaïlande ont été testés positifs au COVID-19 et ne présentent pour l’instant que des symptômes bénins, a annoncé samedi le palais royal.

Les médecins ont prescrit un traitement au roi Maha Vajiralongkorn, 70 ans, et à la reine Suthida, 44 ans, et leur ont demandé de s’abstenir de leurs fonctions pendant un certain temps, a déclaré le Royal Household Bureau dans un communiqué.