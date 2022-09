Le ROI Charles a fait l’éloge de sa “femme chérie” Camilla alors qu’elle devient sa reine consort.

Le nouveau monarque a fait l’éloge de son “aide aimante” et de son “dévotion inébranlable au devoir” dans son premier discours à la nation en tant que roi.

Le roi Charles a fait l’éloge de sa “femme chérie” Camilla

Le nouveau roi a accueilli les personnes en deuil au palais de Buckingham avec sa femme Camilla aujourd’hui Crédit : Alamy

Il s’est assis à côté d’une douce photo de feu la reine pour son premier discours dans le salon bleu du palais de Buckingham, où Sa Majesté a enregistré certains de ses messages de Noël.

Le roi a déclaré: “C’est aussi une période de changement pour ma famille.

“Je compte sur l’aide affectueuse de ma femme chérie, Camilla. En reconnaissance de son propre service public loyal depuis notre mariage il y a dix-sept ans, elle devient ma reine consort.

“Je sais qu’elle apportera aux exigences de son nouveau rôle le dévouement inébranlable au devoir sur lequel je compte tellement.”

Il a ajouté: “En tant qu’héritier, William assume désormais les titres écossais qui ont tant compté pour moi.

“Il me succède en tant que duc de Cornouailles et assume les responsabilités du duché de Cornouailles que j’assume depuis plus de cinq décennies.

“Aujourd’hui, je suis fier de le créer Prince de Galles, Tywysog Cymru, le pays dont j’ai eu le privilège de porter le titre pendant une si grande partie de ma vie et de mon devoir.

“Avec Catherine à ses côtés, nos nouveaux prince et princesse de Galles continueront, je le sais, à inspirer et à diriger nos conversations nationales, aidant à amener les marginaux au centre où une aide vitale peut être apportée.

“Je veux aussi exprimer mon amour pour Harry et Meghan alors qu’ils continuent à construire leur vie à l’étranger.”

Le roi est rentré à Londres cet après-midi depuis l’aéroport d’Aberdeen après le décès de sa mère, la reine Elizabeth II.

Le nouveau monarque ému a partagé un moment émouvant en serrant la main d’un employé de l’aéroport qui a également consolé son fils, le prince Harry.

Cela vient comme…

Et la pleureuse Jenny Assiminios, de Chypre, l’a embrassé sur la joue lorsqu’il a été accueilli par une foule ravie au palais de Buckingham.

Les acclamations de “God Save the King” ont retenti alors qu’il observait les fleurs et les hommages laissés devant les portes avec sa reine consort Camilla.

Ils portaient tous les deux du noir pour voir la mer de fleurs laissée à sa mère bien-aimée et ont serré la main de sympathisants avant de traverser l’arche du palais pour la première fois en tant que roi et reine.

Il a semblé essuyer les larmes de ses yeux alors que les personnes en deuil criaient God Save the King.

Et il sera officiellement proclamé roi demain lors d’une cérémonie ancienne qui sera télévisée pour la première fois.