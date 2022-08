Le roi du sprint cherche à marquer une pose emblématique

La légende de la piste jamaïcaine Usain Bolt était célèbre pour sa célébration

La légende jamaïcaine du sprint Usain Bolt a déposé une demande de marque pour un logo de sa célèbre pose de célébration «Lightning Bolt», a-t-il été révélé.

L’icône de la piste à la retraite, 36 ans, a fait le déplacement aux États-Unis la semaine dernière. Bolt semble prêt à utiliser le logo sur divers produits ainsi que sur des restaurants et un magasin de détail “portant des produits d’athlétisme exclusifs et des souvenirs.”

La marque est décrite comme consistant en “la silhouette d’un homme dans une pose distinctive, avec un bras plié et pointant vers la tête, et l’autre bras levé et pointant vers le haut.”

Lire la suite Usain Bolt : Images d’une brillante carrière

Bolt a fréquemment réussi le mouvement de signature au cours d’une carrière au cours de laquelle il a remporté huit médailles d’or olympiques et établi des records du monde au 100 m et 200 m – qui sont toujours d’actualité.

La célébration est connue sous le nom de «To Di World» dans la patrie jamaïcaine de Bolt, mais est largement surnommée «The Lightning Bolt» ou «Bolting» ailleurs.

Bolt a raccroché ses pointes après les Championnats du monde 2017 à Londres et a ensuite poursuivi une carrière de footballeur, rejoignant les Central Coast Mariners de la A-League australienne.

Le coureur a marqué deux fois lors d’un match amical en octobre 2018 et a célébré avec sa célèbre pose, mais ses rêves de football ont calé et il a déclaré en janvier suivant que ses jours sportifs étaient terminés.

Usain Bolt a marqué son premier but en tant que footballeur professionnel ⚡️ (passant par @CCMariners) pic.twitter.com/1BYsF2Ukx0 – Rapport sur le blanchisseur (@BleacherReport) 12 octobre 2018

Bolt aurait pris sa retraite avec neuf médailles d’or olympiques à son actif, mais l’équipe jamaïcaine a été dépouillée du titre de relais 4 x 100 m qu’elle avait remporté aux Jeux de Pékin en 2008 lorsque Nester Carter, membre de l’équipe, a ensuite échoué à un test antidopage.

Cela a privé Bolt d’un fameux “triple-triple” de médailles d’or aux Jeux de Pékin, Londres et Rio.

Bolt et sa partenaire Kasi Bennett ont accueilli la naissance de leur premier enfant, sa fille Olympia Lightning Bolt, en mai 2020. L’année suivante, Bennett a donné naissance à des jumeaux, Saint Leo et Thunder.