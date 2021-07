Le roi du sprint Battaash en chanson pour tenter de terminer le quintuple Glorious Goodwood dans les King George Qatar Stakes | Nouvelles de course

Charlie Hills rapporte que Battaash tirera sur tous les cylindres avant sa tentative pour une cinquième victoire consécutive dans les King George Qatar Stakes à Goodwood la semaine prochaine.

Le brillant sprinteur a produit certaines de ses performances les plus dévastatrices sur les Sussex Downs et a confortablement battu la pouliche de première classe Glass Slippers en remportant ce groupe deux de cinq stades pour la quatrième fois il y a 12 mois.

Un revers en début de saison a signifié que le joueur de sept ans n’a pas fait son premier départ de la campagne en cours avant Royal Ascot le mois dernier, où il a dû se contenter d’honneurs mineurs en quatrième position lorsqu’il a défendu sa couronne dans le King’s Stand.

Hills est convaincu que la course de retour l’a laissé mûr pour sa prochaine affectation vendredi.

Il a déclaré: « Nous avons été très chanceux d’avoir Battaash dans cette cour. Il est devenu une partie importante de nos vies au cours des six dernières années. La chose la plus importante est de rester en un seul morceau, mais nous sommes heureux avec lui à ce stade

« Il a été bon depuis sa course à Ascot – nous n’avons eu aucun problème. Je pensais qu’il avait fait une excellente course (dans le King’ Stand), mais ils ont probablement fait un pas rapide, ce qui signifiait, sur cette piste, vient de le découvrir.

« Goodwood, étant une piste de vitesse, lui va vraiment bien. C’est un cheval simple à entraîner ces jours-ci et nous savons pour quelles courses le cibler. Il a une bonne routine et aime son travail, ce qui est la chose la plus importante.

« Il est toujours très compétitif lorsque vous mettez un cheval à ses côtés et tant qu’il l’a, c’est assez simple avec lui. »

Le propriétaire, Sheikh Hamdan Al Maktoum, a assisté à de superbes performances de Battaash à Goodwood, mais ce sera le premier King George Qatar Stakes depuis son décès, ce qui s’avérera être une journée émouvante pour les connexions.

« Battaash était très proche du cœur de Cheikh Hamdan », a ajouté Hills.

« Au cours de ces cinq années, il a commencé à le regarder grandir. Le jour où il a remporté le Nunthorpe (à York) a été un jour très émouvant. Il était un grand partisan du chantier et nous avons eu beaucoup de succès et de beaux jours ensemble.

« Il nous manque beaucoup, mais c’est formidable que sa fille Sheikha Hissa se charge de l’opération et j’espère donc que Battaash pourra gagner à Goodwood pour elle. »

Battaash dirigera une équipe sélectionnée de coureurs de Goodwood pour l’équipe Hills.

Le gestionnaire de Lambourn a hâte de selle Pogo dans les Unibet Lennox Stakes de mardi, tandis que l’après-midi suivant, le vainqueur du Summer Mile, Tilsit, tentera de remporter la gloire du groupe 1 dans les Qatar Sussex Stakes.

Mutasaabeq, quant à lui, est considéré comme un candidat approprié pour le Group Three Bonham Thoroughbred Stakes de vendredi.

Hills a déclaré: « Pogo a participé à de bonnes courses cette année. Nous avons toujours prévu de venir à Goodwood avec lui et le beau terrain prévu le premier jour devrait lui convenir. Il a gagné sur le voyage, donc le retour à sept stades ne devraient pas le déranger.

« Tilsit est en hausse. Il a encore très peu couru et n’est pas exposé. Il devrait s’améliorer avec le plus de courses qu’il fait.

« Mutasaabeq a repris la tête à Haydock et je pensais qu’il l’avait bien gagné. Il est plutôt bien sorti de Haydock, mais nous allons voir comment il va mardi avant de le déclarer. »