Le roi du MotoGP, Marquez, subit un accident terrifiant sur MÊME PISTE, qui a presque causé une blessure mettant fin à sa carrière la saison dernière (VIDEO)

Le six fois roi du MotoGP a perdu le contrôle au virage 7 à Jerez alors que l’Espagnol et sa Honda RC213V se sont écrasés dans les pare-air lors de la séance d’essais libres 3 (FP3).

Les fans ont immédiatement craint pour Marquez après que sa moto se soit violemment retournée du gravier et ait raté de peu le claquement.

Après être resté plié sur ses genoux pendant plusieurs instants, l’Espagnol se leva et s’éloigna de l’épave.

#MarcMarquez avec un terrible crash à grande vitesse au virage 7 de fp3. #motogppic.twitter.com/RBgGdGtDSO – Johnny (@ViceRoyJohnny) 1er mai 2021

j’espère qu’il va bien 👌 pic.twitter.com/EnrCDPaz2b – T Fach (@t_fach) 1er mai 2021

Heureusement pour Marquez, il n’a subi aucune blessure à part une contusion cervicale, bien que la star de 28 ans ait toujours été envoyée à l’hôpital pour des contrôles supplémentaires.

«Pour vérifier son état après la chute du virage 7, Marc Marquez se rend à l’hôpital pour des contrôles supplémentaires,» lire une déclaration de son équipe Honda.

« Ce sont des précautions et Marquez ne ressent aucune douleur ou inconfort. »

Le docteur Angel Charte a ajouté: «Marc va parfaitement bien, mais j’ai pensé que ce serait bien de faire un scanner de contrôle et d’être plus calme.

«Il a une grosse contusion cervicale et au niveau de son dos, cela ne nous coûte rien de faire un scanner.

«J’espère qu’il est à la séance de l’après-midi. J’insiste, ce n’est qu’un scanner contrôlé, rien de plus.

Il a ensuite été confirmé que l’as du MotoGP reviendrait pour la session FP4 de l’après-midi.

De retour sur la bonne voie. #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/k33zcEl68L – L’équipe Repsol Honda (@HRC_MotoGP) 1er mai 2021

Dans une coïncidence inquiétante, Jerez a été le théâtre d’un fracas d’horreur pour Marquez en juillet dernier au cours duquel il a subi une fracture du bras droit lors d’une blessure menaçant sa carrière au virage 3.

À cette occasion, beaucoup avaient craint pour la carrière du pilote espagnol après qu’il ait été jeté en l’air et retombé douloureusement sur la piste alors qu’il rebondissait dans le bac à gravier.

😱 @ marcmarquez93 va subir une intervention chirurgicale après cet horrible accident à Jerez! Nous souhaitons au champion du monde le meilleur dans son rétablissement! 💪#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/BOSmDo7dfG – MotoGP ™ 🏁 (@MotoGP) 19 juillet 2020

Remarquablement, il a tenté de revenir juste une semaine plus tard après avoir été opéré, mais a été contraint d’abandonner cet effort après seulement quelques tours d’entraînement au Grand Prix d’Andalousie, se plaignant de trop de douleur.

Pour aggraver les choses, Marquez a ensuite eu besoin d’une deuxième intervention chirurgicale après s’être blessé à nouveau au bras à la maison, interrompant sa saison 2020 et le forçant à sortir des deux premières courses de la campagne 2021.

Marquez n’est revenu à l’action au Portugal qu’à la mi-avril après une absence de neuf mois, terminant septième.

« [It] Cela fait très longtemps que je rêve aujourd’hui, terminer une course de MotoGP et c’est la plus grande étape dans ma rééducation, ma récupération et me sentir à nouveau [being] un pilote de MotoGP était mon rêve et c’est ce que j’ai fait aujourd’hui » A déclaré Marquez après cette course.

Les fans en ligne étaient reconnaissants que Marquez se soit rétabli samedi, bien qu’ils aient débattu de l’impact psychologique pourrait avoir sur la star.

Du coup, on peut déclarer que Marc est de retour, c’est vraiment lui, c’est le vrai de Marc. Il l’a fait avant et il ira bien. – Khabib Astoni (@KhabibAstoni) 1er mai 2021

Effrayant et psychologiquement, le problème que nous pensions pourrait affecter sa capacité à performer à nouveau au plus haut niveau. La réalité est que cela l’a secoué. Heureusement, ce bras opposé a été le plus touché par la chute et l’impact. Il va réfléchir à deux fois avant de faire des efforts et de prendre des risques. Il est humain. – Michelle Sutton (@ Mish1506) 1er mai 2021

A mon avis, il ne reviendrait jamais au même niveau … – ChTs☘️ (@TheDrasticNeed) 1er mai 2021

Dans une autre coïncidence indésirable, peu de temps après l’accident de Marquez, son coéquipier Honda Pol Espargaro a subi exactement le même sort au même stade de la piste, mais s’est également dépoussiéré pour continuer à courir.

Toujours en FP3, le pilote KTM Brad Binder a subi une collision tout aussi effrayante avant de repartir indemne.

Marquez a finalement terminé à la 14e place des qualifications pour la course de dimanche, une place derrière son coéquipier Esparago.