Le roi du Bhoutan marche pendant 5 jours pour inspecter les passages frontaliers illégaux qui pourraient augmenter le risque de Covid

L’Inde se classe au deuxième rang mondial après les États-Unis, pour le nombre total de cas de coronavirus, selon les données de l’OMS (Organisation mondiale de la santé). Avec 34 335 239 cas, les États-Unis sont en tête de liste et l’Inde suit avec un total de 29 510 410 au 14 juin et le nombre total de décès confirmés est de 3,74 305.

En revanche, notre pays voisin le Bhoutan, avec une population totale de 763 092 habitants, ne compte que 1 826 cas confirmés de Covid-19 avec 1 décès signalé depuis le 3 janvier 2020, selon l’OMS. Au total, 483 699 doses de vaccin ont été administrées, au 5 juin, selon QUI site Internet.

Bien que les chiffres soient insignifiants par rapport à d’autres pays, le roi du Bhoutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuk ne ménage aucun effort pour empêcher la propagation du virus mortel. À maintes reprises, le pays a été applaudi pour avoir accordé la priorité à la santé de ses citoyens et même pendant la pandémie, ses efforts louables ont été appréciés. Récemment, le roi a parcouru pendant 5 jours le long des frontières orientales du Bhoutan pour vérifier et garder un œil sur les passages illégaux qui pourraient augmenter le Covid-19. Le long voyage à pied était de s’assurer que la pandémie reste sous contrôle. Le compte Instagram officiel du roi Namgyel a partagé plusieurs photos du trek et écrit qu’il est arrivé à Jomotshangkha, une ville du sud-est du Bhoutan, le 13 juin, accompagné de Son Altesse Royale Gyaltshab Jigme Dorji et du Premier ministre, Lyonchen Dasho Dr Lotay .

Tenzing Lamsang, président de l’Association des médias du Bhoutan, a partagé les photos de la randonnée sur Twitter le 14 juin. Dans la légende, il a expliqué que le roi avait traversé les forêts, la pluie, les hauts cols et les sangsues pour vérifier les postes frontières installés à suivre les passages illégaux. Il a ajouté qu’il s’agissait de son 14e ou 15e voyage aux frontières depuis le début de la pandémie.

Sa Majesté le Roi a parcouru 5 jours dans les zones frontalières orientales du Bhoutan à travers les forêts, la pluie, les hauts cols et les sangsues pour vérifier les postes frontières mis en place pour contrôler les passages illégaux afin d’empêcher le COVID-19. Il s’agit de son 14e ou 15e voyage depuis le début de la pandémie. Accompagné de MP cette fois. pic.twitter.com/bh2acXkSll – Tenzing Lamsang (@TenzingLamsang) 14 juin 2021

Dans un autre tweet, elle a partagé une autre photo du roi lors d’un récent voyage d’un mois dans les zones frontalières du sud du comté. Lamsang a ajouté qu’il est le père d’un enfant de 5 ans et d’un nouveau-né, mais qu’il n’a pratiquement pas eu la chance de les voir depuis que le premier cas a été signalé en mars de l’année dernière.

Cette photo ci-dessous est un voyage de près d’un mois dans les zones frontalières du sud du Bhoutan, couvertes de forêts denses, que Sa Majesté venait de terminer récemment. Sa Majesté a un enfant de 5 ans et un nouveau-né à la maison mais a rarement eu la chance de les voir depuis le premier cas en mars 2020. pic.twitter.com/qhJsTiZco0 – Tenzing Lamsang (@TenzingLamsang) 14 juin 2021

Les internautes ont exprimé leur respect et leur admiration pour son dévouement dès que la nouvelle a éclaté.

