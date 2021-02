Le roi espagnol Juan Carlos a été contraint de nier les allégations selon lesquelles il serait « gravement malade » scandale monarque insistant sur le fait qu’il fait des exercices quotidiens de gomme.

L’auteur Pilar Eyre, l’un des principaux spécialistes de la royauté espagnole, a tweeté que l’ex-chef de l’Etat est «dans un état grave et que la maison royale envisage la possibilité de le transférer en Espagne».

Pourtant, Hola! le magazine a déclaré qu’il avait contacté Juan Carlos et on lui a dit: «Je suis parfait. Je fais deux heures de gym par jour et je me sens bien.

Les rumeurs ont commencé après que la dernière photo de l’homme de 83 ans, prise dans son refuge au Moyen-Orient le mois dernier, l’ait montré frêle, marchant dans un port de plaisance avec l’aide de deux gardes du corps.

La photo qui aurait été prise par des touristes espagnols et publiée par la chaîne de télévision Telecinco, avait alimenté des inquiétudes quant à son état de santé.

Il a été le premier à émerger de Juan Carlos depuis qu’il a été photographié arrivant à Abu Dhabi en août dernier à la suite d’un départ choquant d’Espagne après que les procureurs suisses aient ouvert une enquête sur des comptes qu’il aurait détenus dans des paradis fiscaux.

Il a vérifié dans un £Suite présidentielle à 10 000 nuits à l’Emirates Palace sept étoiles après son arrivée.

La possibilité qu’il revienne à Madrid pour Noël avait polarisé le public espagnol à l’approche des fêtes avant qu’elle ne soit exclue par le monarque lui-même.

Il a attribué sa décision à la pandémie de coronavirus et au fait qu’il était une personne à haut risque en raison de son âge.

Des rapports à l’époque, réfutés par la maison royale espagnole, indiquaient qu’il avait été admis dans une clinique privée à Abu Dhabi après avoir été testé positif pour Covid.

Juan Carlos fait face à trois enquêtes criminelles distinctes en Espagne.

L’un est lié à l’utilisation de cartes de crédit liées à des comptes étrangers après son abdication en juin 2014, lorsqu’il a perdu sa protection constitutionnelle contre les poursuites en tant que monarque en exercice.

Les procureurs tentent de déterminer si l’ancien roi frappé par le scandale a accédé à des fonds déposés sur des comptes détenus par un homme d’affaires mexicain et un responsable de l’armée de l’air espagnole.

L’Espagne a également lancé sa propre enquête basée en partie sur des informations partagées par la Suisse au sujet de l’argent que le roi aurait reçu dans le cadre de son implication dans un contrat ferroviaire à grande vitesse en Arabie saoudite.

En décembre, l’avocat de l’ex-monarque a annoncé qu’il avait payé plus de £600 000 arriérés d’impôts avec intérêts et surtaxes pour les années depuis son abdication.

Les autorités espagnoles ont répondu en disant qu’elles analysaient les paiements d’impôts pour voir s’ils étaient «spontanés, véridiques et complets».

La dernière photo de Juan Carlos a été prise le 29 décembre sur l’île de Yas à Abu Dhabi.

L’auteure basée à Barcelone, Pilar Eyre, a fait une déclaration explosive sur Juan Carlos et Diana dans un livre qu’elle a publié en 2012.

Elle a déclaré que le monarque espagnol lui avait fait une passe lors de vacances que Diana et Charles avaient passées avec leur fils au palais d’été du roi à Majorque en 1986.

Selon Eyre, le monarque a fait une avancée «tactile» à Diana, alors âgée de seulement 25 ans.

Diana elle-même a nié que quelque chose de fâcheux se soit produit mais a admis que si le roi libidineux était «charmant», il pouvait être «un peu trop attentif».