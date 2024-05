Le roi d’Espagne Felipe a été « écrasé et détruit » par les « infidélités » de la reine Letizia : livre

Le roi Felipe d’Espagne a été « écrasé et détruit » à cause de l’infidélité présumée de son épouse, la reine Letizia, selon un nouveau livre qui fait l’effet d’une bombe.

La famille royale espagnole a été secouée par une série de nouvelles affirmations du journaliste Jaime Peñafiel, qui couvre la famille royale depuis des décennies.

Dans son dernier ouvrage intitulé « Les Silences de Letizia », publié mercredi en Espagne, Peñafiel, 91 ans, affirme que le roi d’Espagne « était conscient que Letizia le trompait en temps réel », car ses gardes du corps ont l’obligation de lui signaler où elle se trouve.

Le roi d’Espagne « était conscient que Letizia le trompait en temps réel », selon un nouveau livre explosif. Getty Images

L’auteur royal affirme que des gardes du corps ont rejoint la reine lors d’un voyage à New York en 2011, au cours duquel elle était accompagnée de son «amant» présumé, Jaime del Burgo.

Letizia, 51 ans, aurait fréquenté Del Burgo avant de rencontrer le roi Felipe en 2002.

« Ce jour là [in New York]elle était accompagnée de ses fidèles escortes, qui, sans aucun doute, transmettraient un rapport au ministère de l’Intérieur ou [the Palace of] Zarzuela », a écrit Peñafiel dans son livre, par courrier quotidien.

Il a ajouté que Felipe, 56 ans, avait été « écrasé et détruit » par la prétendue « trahison » de Letizia, qu’il avait été « plongé en enfer » et qu’il « voulait en sortir ».

Felipe et Letizia se sont mariés lors d’une somptueuse cérémonie le 22 mai 2004. FilImage

En janvier, Peñafiel a été licencié du journal espagnol El Mundo après 20 ans de mandat.

Son départ soudain de la publication a eu lieu peu de temps après avoir formulé une série d’allégations préjudiciables à l’égard de la famille royale dans son premier livre, intitulé « Letizia & I ».

Dans le livre, publié le 30 janvier, Peñafiel affirmait que Letizia était impliquée dans une liaison avec del Burgo – une affirmation qu’il a redoublée dans son dernier livre.

Letizia a été qualifiée de « froide, émotionnellement immature et passive-agressive » dans le nouveau livre. Corbis via Getty Images

Le couple partage deux filles : les princesses Leonor et Sofia. Getty Images

Ailleurs, le journaliste royal chevronné a qualifié Letizia de « froide, émotionnellement immature et passive-agressive ».

Il a également affirmé qu’elle était « détestée » par la famille de Felipe.

Le Post a contacté le bureau de la famille royale espagnole pour obtenir ses commentaires.

Felipe et Letizia se sont mariés lors d’une somptueuse cérémonie le 22 mai 2004.

Ils ont célébré leur 20e anniversaire de mariage la semaine dernière.

Pour marquer cette occasion spéciale, le couple a publié la semaine dernière des portraits de famille officiels.

Sur les photos, le couple a posé aux côtés de leurs deux filles, les princesses Leonor et Sofia.