Le roi des Pays-Bas s’excuse pour l’implication historique du pays dans l’esclavage

Le roi des Pays-Bas, Willem-Alexander, a présenté ses excuses pour l’implication historique des Pays-Bas dans l’esclavage et les effets qu’il a encore aujourd’hui.

Le roi s’exprimait à Amsterdam à l’occasion du 160e anniversaire de l’abolition légale de l’esclavage aux Pays-Bas, y compris les anciennes colonies des Caraïbes.

Dans un discours émouvant, il a déclaré: « En ce jour où nous nous souvenons de l’histoire néerlandaise de l’esclavage, je demande pardon pour ce crime contre l’humanité. »

Il a ajouté: «En tant que votre roi et en tant que membre du gouvernement, je présente moi-même ces excuses. Et je sens le poids des mots dans mon cœur et mon âme.

Le racisme dans la société néerlandaise était toujours un problème, a-t-il dit, et tout le monde ne soutiendrait pas ses excuses.

Cependant, « les temps ont changé et Kéti Koti … les chaînes ont vraiment été brisées », a-t-il déclaré sous les acclamations et les applaudissements de milliers de spectateurs au monument national de l’esclavage à Oosterpark à Amsterdam.

Kéti Koti sont des mots surinamais qui signifient « la chaîne est brisée » et c’est le titre donné au 1er juillet comme jour de commémoration de l’esclavage et de célébration de la liberté.

L’esclavage a été aboli au Suriname et dans les colonies néerlandaises des Caraïbes le 1er juillet 1863, mais de nombreux ouvriers réduits en esclavage ont été contraints de continuer à travailler dans les plantations pendant une décennie supplémentaire.

Les excuses du roi surviennent au milieu d’un réexamen plus large du passé colonial des Pays-Bas, y compris l’implication dans la traite négrière atlantique et l’esclavage dans ses anciennes colonies asiatiques.

En 2020, Willem-Alexander a présenté ses excuses en Indonésie pour la « violence excessive » pendant la domination coloniale néerlandaise.

En décembre, le Premier ministre, Mark Rutte, a reconnu que l’État néerlandais portait une responsabilité dans la traite négrière atlantique et en avait profité, et s’est excusé.

Cependant, Rutte a déclaré que le gouvernement ne paierait pas de réparations, comme l’a recommandé un groupe consultatif en 2021.

L’année dernière, Willem-Alexander a commandé une étude sur le rôle de la maison royale d’Orange-Nassau dans l’esclavage aux Pays-Bas, couvrant la période allant de la fin du XVIe siècle à aujourd’hui. Les résultats devraient être annoncés en 2025.

Une étude publiée le mois dernier a révélé que la maison d’Orange a profité de l’équivalent d’environ 600 millions de dollars en argent d’aujourd’hui de l’esclavage dans les colonies néerlandaises de 1675 à 1770, y compris les bénéfices des actions de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales qui ont été effectivement données au royal famille comme cadeaux.

La famille royale britannique a reçu au moins un cadeau similaire, a révélé le Guardian en avril.

Un document publié par le Guardian montre que 1 000 £ d’actions de la Royal African Company (RAC) ont été transférées à William III en 1689 par Edward Colston, le désormais célèbre sous-gouverneur de la société. Le RAC a capturé, réduit en esclavage et transporté des milliers d’Africains après sa création en 1660 par les marchands de la maison Stuart et de la ville de Londres pour commercer le long de la côte ouest africaine.

D’autres reportages du Guardian ont révélé que les ancêtres directs du roi Charles III et de la famille royale avaient acheté et exploité des esclaves dans des plantations de tabac en Virginie.

Un document récemment découvert a montré qu’un ancêtre direct du roi et de la défunte reine mère, un propriétaire de plantation de tabac de Virginie appelé Edward Porteus, était impliqué dans l’achat d’au moins 200 esclaves de la Royal African Company en 1686.

En réponse aux reportages du Guardian, Charles a signalé pour la première fois son soutien à la recherche sur les liens entre la monarchie britannique et la traite transatlantique des esclaves.

Un porte-parole de Buckingham Palace a déclaré à l’époque que Charles prenait « profondément au sérieux » la question de l’esclavage, qu’il a décrite comme une « atrocité épouvantable ». Le soutien à la recherche faisait partie du processus de Charles visant à approfondir sa compréhension de «l’impact durable de l’esclavage».

Le porte-parole a ajouté: « Dans le cadre de cette campagne, la maison royale soutient cette recherche en accédant à la collection royale et aux archives royales. »