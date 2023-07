Le roi des Pays-Bas s’excuse pour le rôle du pays dans l’esclavage à l’occasion de l’anniversaire de l’abolition

AMSTERDAM –

Le roi néerlandais Willem-Alexander s’est excusé samedi pour le rôle de son pays dans l’esclavage et a demandé pardon dans un discours historique accueilli par des acclamations et des cris lors d’un événement commémorant l’anniversaire de l’abolition de l’esclavage.

Le discours du roi faisait suite aux excuses du Premier ministre néerlandais Mark Rutte à la fin de l’année dernière pour le rôle du pays dans la traite des esclaves et l’esclavage. Cela fait partie d’une prise en compte plus large des histoires coloniales en Occident qui ont été stimulées ces dernières années par le mouvement Black Lives Matter.

Dans un discours émouvant, Willem-Alexander a fait référence à ces excuses en disant à une foule d’invités et de spectateurs: « Aujourd’hui, je me tiens devant vous. Aujourd’hui, en tant que votre roi et en tant que membre du gouvernement, je présente moi-même ces excuses. Et je sens le poids des mots dans mon cœur et mon âme. »

Le roi a déclaré avoir commandé une étude sur le rôle exact de la maison royale d’Orange-Nassau dans l’esclavage aux Pays-Bas.

« Mais aujourd’hui, en ce jour du souvenir, je demande pardon pour l’inaction manifeste face à ce crime contre l’humanité », a-t-il ajouté.

La voix de Willem-Alexander a semblé rompre avec l’émotion alors qu’il terminait son discours avant de déposer une gerbe au monument national de l’esclavage du pays dans un parc d’Amsterdam.

L’ancien législateur John Leerdam a déclaré à la chaîne de télévision néerlandaise NOS qu’il avait senti des larmes couler sur ses joues alors que le roi s’excusait. « C’est un moment historique et nous devons en prendre conscience », a-t-il déclaré.

L’esclavage a été aboli au Suriname et dans les colonies néerlandaises des Caraïbes le 1er juillet 1863, mais la plupart des travailleurs réduits en esclavage ont été contraints de continuer à travailler dans les plantations pendant encore 10 ans. La commémoration et le discours de samedi marquent le début d’une année d’événements pour marquer le 150e anniversaire du 1er juillet 1873.

Des recherches publiées le mois dernier ont montré que les ancêtres du roi ont gagné l’équivalent moderne de 545 millions d’euros (595 millions de dollars) de l’esclavage, y compris les bénéfices des actions qui leur ont été effectivement données en cadeau.

Lorsque Rutte s’est excusé en décembre, il s’est abstenu d’offrir une compensation aux descendants d’esclaves.

Au lieu de cela, le gouvernement crée un fonds de 200 millions d’euros (217 millions de dollars) pour des initiatives qui s’attaquent à l’héritage de l’esclavage aux Pays-Bas et dans ses anciennes colonies et pour améliorer l’éducation sur la question.

Cela ne suffit pas pour certains aux Pays-Bas. Deux groupes, Black Manifesto et The Black Archives, ont organisé une marche de protestation avant le discours du roi samedi sous la bannière « Pas de guérison sans réparations ».

« Beaucoup de gens, dont moi-même, mon groupe, The Black Archives et le Black Manifesto, disent que (des) excuses ne suffisent pas. Des excuses devraient être liées à une forme de réparation et de justice réparatrice ou de réparations », a déclaré le directeur des Black Archives. Mitchell Esajas.

Les marcheurs portaient des vêtements traditionnels colorés lors d’une célébration surinamaise de l’abolition de l’esclavage. Les esclaves ont été interdits de porter des chaussures et des vêtements colorés, ont déclaré les organisateurs.

« Tout comme nous nous souvenons de nos ancêtres ce jour-là, nous nous sentons également libres, nous pouvons porter ce que nous voulons et nous pouvons montrer au reste du monde que nous sommes libres. » a déclaré Regina Benescia-van Windt, 72 ans.

L’histoire coloniale souvent brutale des Pays-Bas a fait l’objet d’un examen critique renouvelé à la suite du meurtre de George Floyd, un homme noir, dans la ville américaine de Minneapolis le 25 mai 2020, et du mouvement Black Lives Matter.

Une exposition révolutionnaire de 2021 au musée national d’art et d’histoire a jeté un regard sans faille sur l’esclavage dans les colonies néerlandaises. La même année, un rapport décrivait l’implication néerlandaise dans l’esclavage comme un crime contre l’humanité et la reliait à ce que le rapport décrivait comme un racisme institutionnel en cours aux Pays-Bas.

Les Néerlandais se sont impliqués pour la première fois dans la traite transatlantique des esclaves à la fin des années 1500 et sont devenus un important commerçant au milieu des années 1600. Finalement, la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales est devenue le plus grand marchand d’esclaves transatlantique, selon Karwan Fatah-Black, expert en histoire coloniale néerlandaise et professeur adjoint à l’Université de Leiden.

Les autorités néerlandaises ne sont pas les seules à s’excuser pour les abus historiques.

En 2018, le Danemark a présenté ses excuses au Ghana, qu’il a colonisé du milieu du XVIIe siècle au milieu du XIXe siècle. Le roi Philippe de Belgique a exprimé ses « plus profonds regrets » pour les abus au Congo. En 1992, le pape Jean-Paul II s’est excusé pour le rôle de l’Église dans l’esclavage. Les Américains ont eu des différends chargés d’émotion au sujet de la destruction de statues de propriétaires d’esclaves dans le Sud.

En avril, le roi Charles III a pour la première fois signalé son soutien à la recherche sur les liens de la monarchie britannique avec l’esclavage après qu’un document ait montré un ancêtre détenant des actions dans une société de traite des esclaves, a déclaré un porte-parole du palais de Buckingham.

Charles et son fils aîné, le prince William, ont exprimé leur chagrin face à l’esclavage, mais n’ont pas reconnu les liens de la couronne avec le commerce.

Lors d’une cérémonie qui a marqué la transformation de la Barbade en république il y a deux ans, Charles a évoqué « les jours les plus sombres de notre passé et l’effroyable atrocité de l’esclavage, qui souille à jamais notre histoire ». Les colons anglais ont utilisé des esclaves africains pour transformer l’île en une riche colonie sucrière.

Willem-Alexander a reconnu que tout le monde aux Pays-Bas ne soutenait pas les excuses, mais a appelé à l’unité.

« Il n’y a pas de modèle pour le processus de guérison, de réconciliation et de rétablissement », a-t-il déclaré. « Ensemble, nous sommes en territoire inconnu. Alors, soutenons-nous et guidons-nous les uns les autres. »

——



Mike Corder a rapporté d’Ede.