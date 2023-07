Le roi Willem-Alexander des Pays-Bas s’est excusé pour le passé esclavagiste de son pays (Photo: Shutterstock) Le roi des Pays-Bas a déclaré qu’il se sentait « personnellement et intensément » affecté en s’excusant pour le rôle de son pays dans l’esclavage. Le roi Willem-Alexander s’est exprimé samedi lors d’une cérémonie marquant le 160e anniversaire de l’abolition légale de l’esclavage aux Pays-Bas. Il a également dit qu’il demandait pardon « pour ce crime contre l’humanité », et a ajouté que le racisme persiste dans la société néerlandaise, UNl rapports Jazeera. Les Pays-Bas ont financé leur soi-disant âge d’or de leur empire aux XVIe et XVIIe siècles en expédiant environ 600 000 Africains dans le cadre de la traite des esclaves. La plupart des victimes ont été envoyées en Amérique du Sud et dans les Caraïbes – d’anciennes colonies néerlandaises y étaient situées, et il y a encore trois pays constitutifs : Aruba, Curaçao et Sint Maarten. Une étude néerlandaise publiée en juin a révélé que la famille royale avait gagné 545 millions d’euros (468,6 millions de livres sterling) en termes actuels entre 1675 et 1770 dans les colonies, où l’esclavage était répandu. Les ancêtres du roi actuel, Willem III, Willem IV et Willem V, figuraient parmi les plus gros revenus de ce que le rapport appelait « l’implication délibérée, structurelle et à long terme » de l’État néerlandais dans l’esclavage. Willem-Alexander a déclaré: « Je me tiens ici devant vous en tant que votre roi et en tant que membre du gouvernement. » Aujourd’hui, je m’excuse. Il a dit qu’il se sentait « personnellement et intensément » affecté (Photo : Patrick van Katwijk/Getty Images) « En ce jour, nous nous souvenons de l’histoire hollandaise de l’esclavage, je demande pardon pour ce crime contre l’humanité. » Plus: Tendance

Les excuses font suite au premier ministre Mark Rutte qui s'est excusé au nom de l'État néerlandais en septembre. Le roi a reconnu les excuses de M. Rutte, affirmant qu' »un début a été fait », mais a ajouté qu'il restait « encore un long chemin à parcourir ». Lors de son allocution également retransmise en direct à la télévision, Willem-Alexander a demandé pardon et déclaré alors que rien n'avait été fait contre l'esclavage depuis longtemps, « à un moment donné, on sent le devoir moral d'agir ». « Les chaînes ont vraiment été brisées », a-t-il ajouté. L'année dernière, Willem-Alexander a annoncé qu'il n'utiliserait plus le Golden Coach royal qui le transportait lors d'occasions d'état car il avait des images d'esclavage sur ses côtés. D'autres dirigeants européens ont refusé de s'excuser pour le passé colonial de leur pays. En janvier, le président français Emannuel Macron a déclaré qu'il ne « demanderait pas pardon » à l'Algérie, mais espérait continuer à travailler à la réconciliation. Et Rishi Sunak a également rejeté les appels à s'excuser et à offrir des réparations aux victimes de la traite négrière et de l'impérialisme britanniques, affirmant que la tentative de « défaire notre histoire » n'était pas quelque chose sur laquelle le gouvernement « concentrerait son énergie ».

