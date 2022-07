Le roi des haies Karsten Warholm prêt pour le championnat du monde après une blessure

Le roi norvégien des haies, Karsten Warholm, a insisté mercredi sur le fait qu’il allait apporter tout ce qu’il pouvait sur la table alors qu’il se remettait d’une blessure dans sa quête d’une troisième médaille d’or aux championnats du monde.

Warholm a réalisé une performance qui est largement considérée comme l’une des plus grandes performances olympiques sur piste de tous les temps lorsqu’il a battu le record du monde vieux de 29 ans pour remporter le 400 m haies aux Jeux de Tokyo en un temps de 45,94 secondes.

Mais le joueur de 26 ans s’est blessé lors de la rencontre de la Ligue de diamant à Rabat début juin avec une “déchirure de la fibre musculaire” dans un ischio-jambier, ce qu’il a qualifié de “catastrophe personnelle” lorsqu’il s’est adressé aux journalistes mercredi avant les championnats du monde en Eugène, Orégon.

A LIRE AUSSI | Pas de place pour les “tueurs” russes en athlétisme, selon l’Ukrainienne Yaroslava Mahuchikh

“Les cinq à six dernières semaines ont été proches de l’enfer”, a déclaré Warholm, qui a reçu un traitement en Allemagne, combinant travail en piscine et physiothérapie dans l’espoir d’être en forme pour Eugene.

“Cela a été vraiment difficile, vous obtenez ce truc et vous ne savez pas comment chaque jour se déroulera.”

Mais ses espoirs restent cependant grands, le Norvégien déclarant : « Nous avons fait quelques tests avant cela.

«Je me sens assez sûr de dire que maintenant nous y allons, nous y allons à 100%.

« Il n’y a rien de tel que d’entrer dans un championnat et de se sentir bien. Je me sens bien d’y aller et quand je dis bien d’y aller, ça veut toujours dire 100%.”

Un manque de sorties en compétition n’était ni ici ni là, a déclaré Warholm, réitérant que sa première sortie en compétition en 2021 l’avait vu remporter l’or dans un record du monde à Tokyo.

“Bien sûr, vous voulez courir quelques courses pour gagner en confiance, mais d’un autre côté, la confiance n’est pas mon problème”, a-t-il déclaré.

“Ça va être difficile dans le sens où je ne sais pas ce que je peux apporter à la table, mais je sais avec certitude que tous les entraînements jusqu’à la blessure ont été très bons.

“Ce n’est évidemment pas la manière idéale d’entrer dans un championnat.”

Warholm a ajouté que son épreuve, un effort époustouflant pour franchir 10 obstacles sur un tour qui exige une maîtrise technique et des prouesses physiques, n’était pas pour les timides.

“C’est probablement la tâche la plus difficile que j’aurai à entreprendre dans cette partie de ma carrière”, a-t-il reconnu.

« Lorsque vous courez, vous ne pouvez rien compenser, le 400 m haies est à 100 %, il n’y a pas de compensation. J’ai besoin de me sentir à 100% ici et je pense que je le suis, mais le temps le montrera, je suppose.

Warholm devra faire face à une concurrence féroce de la part de l’Américain Rai Benjamin et de la Brésilienne Alison dos Santos.

“Ils ne vont pas me donner de mou”, a-t-il dit avec un sourire ironique. « Le niveau est très élevé en ce moment, ils courent très vite maintenant.

“J’espère que je pourrai revenir dans le mix et j’ai vraiment hâte d’y être. C’est ce que j’aime faire, je suis une personne très compétitive.

“Si je suis sur la ligne, je veux être dans la compétition et être dans le combat.”

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.