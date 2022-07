Le roi des échecs refuse la confrontation pour le titre mondial avec son rival russe

Magnus Carlsen dit qu’il ne participera pas à l’affrontement pour le titre mondial de l’année prochaine avec Ian Nepomniachtchi

Le grand norvégien Magnus Carlsen ne participera pas au match du championnat du monde 2023 avec son rival russe Ian Nepomniachtchi, cela a été confirmé. Le champion en titre Carlsen avait été invité à confirmer sa participation par l’autorité des échecs FIDE avant la date limite du 20 juillet, dans un différend sur le format de l’événement.

En compétition sous statut neutre, Nepomniachtchi avait gagné le droit de rencontrer Carlsen en remportant le tournoi des candidats FIDE plus tôt ce mois-ci.

Le Russe, 32 ans, était l’adversaire de Carlsen lors de la dernière mise en jeu du titre mondial en 2021, mais le Norvégien a confortablement battu son rival pour un cinquième championnat du monde consécutif.

Il avait été rapporté ces dernières semaines qu’il était peu probable que Carlsen défende à nouveau son titre en raison du mécontentement suscité par le format de la compétition et des mois de préparation intense.

Carlsen, 31 ans, aurait voulu que le format de match classique soit accéléré.

“En fin de compte, la conclusion tient, une avec laquelle je suis assez à l’aise, une à laquelle je réfléchis beaucoup depuis longtemps maintenant, je dirais plus d’un an, probablement un an et demi presque, car bien avant le dernier match », a déclaré Carlsen dans des commentaires détaillant sa décision et partagés par Chess24.com.

“Et j’ai parlé à des gens de mon équipe, j’ai parlé à la FIDE, j’ai aussi parlé à Ian. Et la conclusion est, ouais, c’est très simple, que je ne suis pas motivé pour jouer un autre [World Championship] match.

“Je sens simplement que je n’ai pas grand-chose à gagner, je n’aime pas particulièrement ça, et même si je suis sûr qu’un match serait intéressant pour des raisons historiques et tout ça, je n’ai aucune envie de jouer et je ne jouerai tout simplement pas le match.

Carlsen a précisé qu’il ne se retirait pas des échecs mais qu’il renonçait simplement à une autre confrontation au championnat du monde.

Carlsen déclinant la défense de son titre, Nepomniachtchi rencontrera désormais le Chinois Ding Liren, qui a terminé deuxième du Tournoi des Candidats à Madrid.

La FIDE avait demandé à Carlsen de confirmer sa position avant le 20 juillet – qui est la Journée internationale des échecs.

Carlsen est largement considéré comme l’un des plus grands joueurs d’échecs de tous les temps. Il a été sacré champion du monde pour la première fois en 2013 et a défendu son titre à quatre reprises par la suite.