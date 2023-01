Le roi des condos de Miami, Jorge Perez, parie gros sur Fisher Island

Perez a déclaré que les premiers acheteurs venaient du Brésil, de New York, du Canada, du Mexique et d’Israël. Il a dit qu’il voyait beaucoup plus d’intérêt domestique que par le passé, car Miami était traditionnellement un refuge pour les investisseurs étrangers. Cela semble résonner dans toute la ville.

La propriété et son emplacement sont tous deux uniques. Fisher Island est une communauté ultra-exclusive de 216 acres, accessible uniquement par ferry ou yacht et ouverte uniquement aux résidents, à leurs invités et aux clients du petit hôtel de luxe qui s’y trouve. Le dernier condo vendu sur l’île l’année dernière a coûté 40 millions de dollars, selon un représentant de Related Group.

Perez, qui a développé des centaines de propriétés dans le sud de la Floride et a résisté à l’énorme effondrement des copropriétés pendant la Grande Récession, ne semblait pas du tout préoccupé par l’avenir de son nouveau projet.

“Oui, le marché à travers le pays a baissé, en particulier dans les unités de luxe, mais nous constatons que dans les enclaves que nous avons, comme Fisher Island, nous constatons toujours un grand intérêt de la part de ceux qui peuvent se permettre le meilleur, “, a déclaré Perez.

Il s’inquiète cependant de l’économie en général et du marché immobilier en général.

“Bien sûr, cela me dérange. Cela me dérange tous les jours. Je me réveille tous les jours en pensant que vous savez ce qui va se passer dans l’économie”, a déclaré Perez. “Nous pensons que les taux d’intérêt et l’inflation ont à peu près atteint un sommet. Nous allons avoir une période difficile, à mon avis, d’un an à un an et demi, deux ans. Et nous sommes prêts à affronter cette tempête si elle arriver.”

Si Perez obtient 90 millions de dollars pour le penthouse, ce sera le condo le plus cher à vendre dans tout le sud de la Floride.