Le roi de Thaïlande réduit à un an la peine de prison de l’ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra

BANGKOK (AP) — Le roi de Thaïlande a réduit vendredi la peine de prison de l’ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra de huit ans à un an après le retour de l’homme politique controversé après 15 ans d’exil volontaire.

La décision du roi Maha Vajiralongkorn a été publiée dans la Gazette royale, la rendant effective immédiatement. La Thaïlande est une monarchie constitutionnelle, donnant au roi le dernier mot en matière de grâce des criminels condamnés.

Le décret accordant à Thaksin, 74 ans, la grâce royale indique que cette mesure a été prise pour qu’il puisse utiliser ses connaissances et ses capacités pour aider la nation et son peuple.

Le vice-Premier ministre Wissanu Krea-ngam, qui est également ministre de la Justice par intérim, a déclaré jeudi avoir reçu une lettre de Thaksin demandant une grâce royale, principalement pour des raisons médicales.

Thaksin a été évincé de son poste de Premier ministre lors d’un coup d’État militaire en 2006 et accusé de corruption, d’abus de pouvoir et de manque de respect à l’égard de la monarchie. Il a fui la Thaïlande en 2008 après avoir été condamné à une peine de prison pour des accusations qu’il a qualifiées de politiquement motivées.

En promouvant des politiques populistes et en utilisant sa fortune dans les télécommunications pour bâtir son propre parti politique, il a été élu Premier ministre en 2001 et a été facilement réélu en 2005.

La classe dirigeante royaliste traditionnelle de Thaïlande se sentait menacée par sa popularité. Son éviction a déclenché des années d’affrontements parfois violents entre partisans et opposants. Les partis politiques soutenus par lui ont continué à remporter les élections, mais ont été chassés du pouvoir à plusieurs reprises par les tribunaux et l’armée, tous deux remparts du royalisme.

Il est rentré en Thaïlande la semaine dernière et a été immédiatement envoyé en prison, mais a été rapidement transféré dans un hôpital public en raison de ce qui a été décrit comme sa santé fragile. La prison a déclaré que Thaksin souffrait d’hypertension artérielle et d’un faible taux d’oxygène, qu’il ne pouvait pas bien dormir et qu’il ressentait une oppression dans la poitrine.

Il est largement admis que Thaksin est revenu dans l’espoir qu’un nouveau gouvernement favorable à lui réduirait sa peine et qu’il aurait pu conclure un accord avec les autorités. Quelques heures après le retour de Thaksin, Srettha Thavisin, du parti Pheu Thai, a remporté suffisamment de voix au Parlement pour devenir Premier ministre, mettant fin à plus de trois mois d’incertitude après les élections générales de mai. Pheu Thai est le dernier d’une série de partis affiliés à Thaksin.

The Associated Press