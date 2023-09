Le roi de Thaïlande réduit à un an la peine de prison de l’ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra

Le roi de Thaïlande a réduit vendredi à un an la peine de huit ans de prison imposée à l’ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, après le retour la semaine dernière de cet homme politique controversé après 15 ans d’exil volontaire.

Les médias thaïlandais, citant des sources du ministère de la Justice, ont rapporté que Thaksin pouvait demander une libération conditionnelle après avoir purgé un tiers de sa peine, soit quatre mois. Ils ont indiqué que l’ancien dirigeant, qui a été transféré à l’hôpital après un bref séjour en prison en raison de problèmes de santé signalés, pourrait y rester pendant cette période avec l’autorisation du chef du département pénitentiaire.

La décision du roi Maha Vajiralongkorn a été publiée dans la Gazette royale, la rendant effective immédiatement. La Thaïlande est une monarchie constitutionnelle, donnant au roi le dernier mot en matière de grâce des criminels condamnés.

Thaksin a été évincé de son poste de Premier ministre lors d’un coup d’État militaire en 2006 et accusé de corruption, d’abus de pouvoir et de manque de respect à l’égard de la monarchie. Il a fui la Thaïlande en 2008 après avoir été condamné à une peine de prison pour des accusations qu’il a qualifiées de politiquement motivées.

Il est largement admis que Thaksin, 74 ans, est revenu dans l’espoir qu’un nouveau gouvernement favorable à lui réduirait sa peine et qu’il aurait pu conclure un accord avec les autorités.

Quelques heures après le retour de Thaksin, Srettha Thavisin, du parti Pheu Thai, affilié à Thaksin, a remporté suffisamment de voix au Parlement pour devenir Premier ministre, mettant fin à plus de trois mois d’incertitude après les élections nationales de mai. Pheu Thai a réussi à rassembler une majorité en formant une coalition avec des partis pro-militaires liés au coup d’État de 2014 qui a renversé le gouvernement formé par la sœur de Thaksin, Yingluck Shinawatra.

Le décret accordant la grâce royale à Thaksin indique qu’il a reconnu sa culpabilité. Il a déclaré que Thaksin avait travaillé pour le bien du pays et qu’il était loyal envers la monarchie et qu’il pouvait utiliser ses connaissances et ses capacités pour aider la nation et son peuple.

Après son retour en Thaïlande, Thaksin a été envoyé en prison mais a été rapidement transféré dans un hôpital public en raison de ce que la prison a décrit comme une hypertension artérielle et un manque d’oxygène, des difficultés à dormir et une oppression thoracique.

Thaksin est devenu Premier ministre en 2001 en promouvant des politiques populistes et en utilisant sa fortune dans les télécommunications pour bâtir son propre parti politique. Il a été facilement réélu en 2005.

La classe dirigeante royaliste traditionnelle de Thaïlande se sentait menacée par la popularité de Thaksin. Son éviction a déclenché des années d’affrontements parfois violents entre partisans et opposants. Les partis politiques soutenus par lui ont continué à remporter les élections, mais ont été chassés du pouvoir à plusieurs reprises par les tribunaux et l’armée, deux remparts du royalisme.

Le vice-Premier ministre Wissanu Krea-ngam, qui est également ministre de la Justice par intérim, a rejeté les rumeurs selon lesquelles Thaksin serait traité avec une indulgence particulière. Il a déclaré vendredi lors d’un entretien téléphonique que Thaksin serait traité comme un détenu normal et qu’il serait renvoyé en prison pour purger sa peine une fois que ses problèmes de santé seraient résolus. Wissanu perdra bientôt ses fonctions lorsque le gouvernement de Srettha prendra ses fonctions.