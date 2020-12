JACK TAYLOR

Le roi milliardaire excentrique de Thaïlande, l’un des hommes les plus riches du monde avec une fortune estimée à 40 milliards de dollars, a été accusé d’avoir enfreint le droit international en gouvernant son pays depuis une station de ski de luxe allemande, où il aurait été témoin de la pandémie de coronavirus en la compagnie d’une suite de concubines.

La Thaïlande insiste sur le fait que le roi Rama, également connu sous le nom de Maha Vajiralongkorn, se rend dans le pays à titre privé. Mais WDR, un radiodiffuseur public allemand, et le Süddeutsche Zeitung Le journal a publié des preuves qu’il utilise l’Allemagne comme base pour diriger les affaires de l’État.

Au cours des 18 derniers mois, il a envoyé près de 100 lettres aux chefs d’État, la plupart de sa retraite bavaroise, selon un compte rendu de l’enquête de Les temps de Londres. Il aurait félicité le président grec pour sa nomination, nommé plusieurs nouveaux généraux et interdit à sa sœur de se présenter aux élections thaïlandaises, le tout dans le confort du complexe de luxe.

On prétend qu’il a également émis un ordre pour l’exécution d’un criminel pendant son séjour.

L’ambassade de Thaïlande à Berlin n’a pas encore répondu aux allégations.

Le séjour prolongé du roi en Allemagne pour mener à bien les affaires d’État pourrait violer le principe de souveraineté territoriale. Des critiques auraient exhorté le gouvernement à le déclarer persona non grata en Allemagne et à le frapper avec une facture d’impôt sur les successions de 3 milliards d’euros (3,6 milliards de dollars).

La Thaïlande est susceptible de faire valoir que d’autres chefs de gouvernement ont géré les affaires de leur pays lors de voyages à l’étranger, mais la nature prolongée du séjour du roi enhardira les critiques qui disent que gouverner depuis l’Allemagne enfreint les droits de l’Allemagne en tant que nation souveraine.

La résidence effective de Vajiralongkorn en Allemagne est apparue au début de la pandémie, lorsque les hôtels allemands ont reçu l’ordre de fermer par le gouvernement. Le Grand Hotel Sonnenbichl, dans la station alpine de Garmisch-Partenkirchen, a fait appel avec succès de la décision, arguant qu’il devrait être autorisé à continuer à accueillir le roi.

L’histoire continue

La dirigeante allemande Angela Merkel a été exhortée par l’opposition thaïlandaise à l’expulser, et Heiko Maas, le ministre allemand des Affaires étrangères, a averti le roi qu’il ferait face à des «conséquences immédiates» s’il était découvert qu’il menait illégalement des affaires gouvernementales sur le sol allemand..

Les consciences allemandes ont été piquées par des informations faisant état d’une répression de plus en plus sévère d’un mouvement de protestation thaïlandais contre les excès de la monarchie. Les rapports sur la vie sexuelle du roi, les pratiques excentriques telles que la nomination d’un caniche comme courtisan et les photos de lui dans un centre commercial allemand portant un petit haut court n’ont pas aidé les choses.

Le roi a longtemps été accusé de débauche et d’extravagance, et The Daily Beast a rapporté plus tôt cette année qu’il aurait constitué une flotte extraordinaire de 38 jets et hélicoptères pour son utilisation. Les coûts d’entretien, de carburant, de soutien au sol et autres de la flotte totalisent près de 64 millions de dollars pour l’exercice à venir, selon des documents partagés avec le Financial Times.

La loi thaïlandaise interdit la critique de la famille royale semi-divine ou de leur foyer, qui comprend leurs animaux de compagnie. Les violations sont passibles de 35 ans de prison. Cependant, les rapports sur la vie indulgente du roi en Allemagne filtrent de plus en plus dans le pays sur les réseaux sociaux.

Plus tôt cette année, la Thaïlande a cherché à convaincre Facebook de supprimer un groupe critique de la monarchie qui comptait plus d’un million de membres sur la plateforme.

Le mouvement de protestation de la jeunesse thaïlandaise exige la fin du harcèlement des dissidents politiques, la rédaction d’une nouvelle constitution et les réformes de la monarchie.

L’économie du pays, qui dépend fortement du tourisme, a été battue par la pandémie, aggravant les griefs contre le style de vie indulgente du roi.

En savoir plus sur The Daily Beast.

Recevez nos meilleures histoires dans votre boîte de réception tous les jours. S’inscrire maintenant!

Daily Beast Membership: Beast Inside approfondit les histoires qui comptent pour vous. Apprendre encore plus.