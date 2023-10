King a amassé 377 verges totales en attaque (287 passes, 90 au sol) et a lancé quatre touchés tout en menant Georgia Tech (4-4, 3-2 ACC) après quatre déficits différents à deux chiffres lors de la victoire sur 17.ème-classé UNC. Il a complété 23 passes sur 30, ce qui constitue le deuxième pourcentage de réussite d’un seul match le plus élevé de l’histoire de Tech (0,767 – min. 30 tentatives). Sa dernière passe de la soirée était un touché de 5 verges vers l’ailier rapproché. Brett Seither (Clearwater, Floride/Clearwater Central Catholic HS) avec 4:28 à jouer dans le match qui a couronné un quatrième quart-temps de 22 points et s’est avéré être le vainqueur du match.

Pour la saison, King mène l’ACC pour les passes de touché (21) et les points responsables (18,2/match) et se classe deuxième de la ligue pour le total de verges par la passe (2 122) et l’attaque totale par match (323,0). Il se classe parmi les 10 meilleurs au niveau national pour les passes de touché, l’attaque totale et les points responsables. Il est l’un des deux seuls joueurs du pays cette saison avec au moins 2 100 verges par la passe, 450 verges au sol et 20 passes de touché (rejoignant Jayden Daniels de LSU) et n’est que le deuxième joueur de l’ACC depuis 2000 à afficher ces chiffres dans les huit premiers de son équipe. matchs de la saison (rejoignant Lamar Jackson de Louisville, qui a remporté le trophée Heisman en 2016).