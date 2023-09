Le roi de Suède fête ses 50 ans sur le trône

STOCKHOLM (AP) — La Suède marque cette semaine le 50e anniversaire de l’accession au trône du roi Carl XVI Gustave avec quatre jours de célébrations qui culminent avec un défilé militaire dans la capitale.

L’ampleur du jubilé d’or n’atteint peut-être pas le niveau des anniversaires royaux en Grande-Bretagne, mais il reste une occasion rare pour la monarchie de se célébrer en grande pompe et cérémonie dans ce pays égalitaire scandinave.

Carl Gustaf, 77 ans, est le premier roi de l’histoire de la monarchie suédoise, vieille de plus de 1 000 ans, à atteindre 50 ans sur le trône. Et après la mort de la reine Elizabeth II l’année dernière, il est aujourd’hui le deuxième monarque européen au règne le plus long, après sa cousine la reine Margrethe II, qui a célébré son 50e anniversaire sur le trône du Danemark l’année dernière.

Margrethe et le roi Harald V de Norvège font partie des dignitaires invités aux événements du jubilé, qui comprennent une représentation d’opéra au palais de Drottningholm, à l’extérieur de Stockholm, la résidence du roi et de son épouse, la reine Silvia ; un service religieux au Palais Royal de Stockholm ; saluts royaux; banquets et discours télévisé du roi à la nation. Samedi, le roi et la reine se promèneront en calèche dans le centre-ville de Stockholm en compagnie de 3 000 militaires de l’armée, de la marine et de l’air suédoises.

La sécurité devrait être renforcée après que la Suède a élevé son alerte terroriste au deuxième niveau le plus élevé à la suite d’une série de profanations publiques du Coran qui ont déclenché des manifestations de colère dans les pays musulmans et des menaces de la part de groupes militants.

Comme dans les pays scandinaves voisins, le monarque suédois a un rôle cérémoniel en tant que chef de l’État mais n’a aucun pouvoir politique. De nombreux Suédois le considèrent également comme un symbole de la nation et une figure unificatrice en temps de crise.

« Je pense que ce qui ressort le plus des Suédois, c’est la façon dont il a en quelque sorte maintenu l’unité du pays dans les périodes de troubles et lorsque nous avons traversé des moments difficiles », a déclaré l’observateur royal Roger Lundgren, en évoquant le meurtre du Premier ministre Olof en 1986. Palme et le tsunami de décembre 2004 en Asie du Sud-Est qui a tué plus de 500 Suédois en vacances.

Plus récemment, Carl Gustaf s’est prononcé de manière inhabituelle contre la gestion par les autorités suédoises de la pandémie de COVID-19, affirmant que le pays n’avait pas réussi à protéger les personnes âgées dans les maisons de retraite. La Suède s’est démarquée par sa stratégie face à la pandémie, qui reposait en grande partie sur des mesures volontaires plutôt que sur des confinements obligatoires.

Carl Gustaf avait 27 ans lorsqu’il monta sur le trône le 15 septembre 1973, à la mort de son grand-père, le roi Gustaf VI Adolf. Carl Gustaf était le premier sur le trône parce que son propre père est décédé dans un accident d’avion alors qu’il était bébé.

Des années plus tard, le roi a évoqué son sentiment de perte lors d’un service commémoratif rendu aux victimes du tsunami.

« De nombreux enfants ont perdu l’un de leurs parents, voire les deux », a-t-il déclaré. «Je pense que je sais ce que cela signifie. J’ai moi-même été un enfant.

La famille royale reste populaire en Suède, malgré des scandales occasionnels dans la presse tabloïd autour de la vie privée du roi. Les sondages montrent qu’une nette majorité de Suédois sont favorables au maintien de la monarchie, même si les critiques la qualifient d’anachronisme qui n’a pas sa place dans une société démocratique moderne.

Le roi et la reine ont trois enfants, la princesse héritière Victoria, le prince Carl Philip et la princesse Madeleine. En tant que sœur aînée, Victoria a devancé Carl Philip dans la ligne de succession lorsque la Suède a décidé en 1980 que l’aîné du monarque, plutôt que l’aîné des enfants mâles, devrait hériter du trône.

Carl Gustaf a fait la une des journaux en janvier de cette année lorsqu’il a semblé suggérer que le changement des règles de succession avait été injuste envers Carl Philip. Il a fait marche arrière dans un communiqué publié par le palais quelques jours plus tard, déclarant : « Cela me peine profondément quand, rétrospectivement, je lis des commentaires qui suggèrent que je ne soutiendrais pas ma fille, la princesse héritière Victoria, en tant qu’héritière du trône de Suède. »

Carl Gustaf sera peut-être le dernier monarque masculin de Suède pendant un certain temps, car le premier-né de Victoria était également une fille. La princesse Estelle, aujourd’hui âgée de 11 ans, est deuxième sur le trône, derrière sa mère.

Olsen a rapporté de Copenhague, au Danemark. Le journaliste vidéo d’Associated Press, David Keyton, à Stockholm, a contribué à ce rapport.

Karl Ritter et Jan M. Olsen, Associated Press