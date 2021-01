La déclaration d’urgence pourrait durer jusqu’au 1er août, et certains critiques ont déclaré que le principal bénéficiaire serait le Premier ministre, Muhyiddin Yassin, chef d’un gouvernement non élu qui pendant des mois a à peine maintenu son emprise au pouvoir.

Le roi de Malaisie a déclaré mardi l’état d’urgence national pour endiguer une augmentation des cas de coronavirus, suspendre le Parlement, fermer des entreprises non essentielles et verrouiller plusieurs États et territoires, dont la plus grande ville, Kuala Lumpur.

M. Muhyiddin a promis de tenir des élections générales après la maîtrise du virus.

La Malaisie a surtout réussi à contenir le virus pendant une grande partie de l’année dernière, mais le nombre d’infections a commencé à augmenter en octobre et a atteint un pic quotidien de plus de 3000 nouveaux cas jeudi. Cette poussée a été causée en partie par une campagne électorale dans l’État de Sabah et par une épidémie parmi les travailleurs migrants. Le gouvernement a signalé un total de plus de 141 000 cas et 559 décès mardi.

M. Muhyiddin est arrivé au pouvoir en mars après l’effondrement du gouvernement précédent. Il a formé une nouvelle coalition et le roi l’a nommé Premier ministre sans vote parlementaire. Les opposants se sont depuis demandé s’il bénéficiait du soutien de la majorité des 222 membres du Parlement.

Désormais, la déclaration du roi signifie qu’aucun vote parlementaire ou élection générale ne peut avoir lieu pendant plus de six mois, tant que le virus persiste.

James Chin, professeur d’études asiatiques à l’Université de Tasmanie, a déclaré que la déclaration donnait à M. Muhyiddin des pouvoirs extraordinaires, y compris le pouvoir d’adopter des lois qui annulent les lois existantes et d’utiliser l’armée pour le travail de la police.

«Politiquement, il profitera le plus de cette urgence Covid», a-t-il déclaré. « Cela lui donnera ce qu’il veut sans aucun contrôle du Parlement. »