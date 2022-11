Le roi de Malaisie cherche le Premier ministre pour mettre fin à l’impasse

KUALA LUMPUR, Malaisie (AP) – Le roi de Malaisie a rencontré mercredi des législateurs et consultera ensuite d’autres familles royales dans une recherche continue d’un Premier ministre après des élections générales peu concluantes qui ont vu la montée des islamistes susciter des inquiétudes dans la nation multiraciale.

Pakatan Harapan, ou Alliance de l’espoir, du chef de l’opposition Anwar Ibrahim, est arrivé en tête du scrutin de samedi avec 82 sièges parlementaires, mais n’a pas réussi à atteindre les 112 nécessaires pour une majorité. Le Perikatan Nasional, ou Alliance nationale, centré sur le malais, de l’ancien Premier ministre Muhyiddin, a remporté 73 sièges. Le parlement suspendu a renouvelé une crise de leadership en Malaisie qui a vu trois Premiers ministres depuis 2018.

Le plus grand gagnant a été le Parti islamique panmalaisien, l’allié de la ligne dure du bloc de Muhyiddin, avec 49 sièges, soit plus du double de ce qu’il a remporté en 2018. Connu sous le nom de PAS, il soutient la charia islamique, gouverne trois États et est maintenant le parti unique le plus important.

Alors que le concours pour le poste le plus élevé se prolonge, la police a renforcé la sécurité alors que les messages sur les réseaux sociaux avertissaient des troubles raciaux si le bloc multiethnique d’Anwar gagnait. Les musulmans malais forment les deux tiers des 33 millions d’habitants de la Malaisie, qui comprennent d’importantes minorités ethniques chinoises et indiennes.

Le chef de la police nationale, Acryl Sani Abdullah Sani, a déclaré mercredi que la sécurité avait été renforcée dans des endroits stratégiques du pays pour assurer la sécurité et l’ordre publics. La police a précédemment mis en garde contre une action sévère contre les utilisateurs de médias sociaux attisant les sentiments raciaux et religieux.

Un groupe d’organisations de la société civile et de défense des droits a déclaré avoir détecté une tentative coordonnée sur les réseaux sociaux pour promouvoir le bloc de Muhyiddin et diaboliser Anwar et l’un de ses alliés dominés par la Chine, le Parti d’action démocratique, ou DAP. Les piliers islamiques ont souvent utilisé le DAP comme un croque-mitaine pour avertir les Malais de la domination politique chinoise si le bloc d’Anwar gagnait.

Le groupe a déclaré dans un communiqué que les messages accusaient DAP d’avoir causé des violences en 1969 qui ont fait des centaines de morts, principalement des Chinois. Un programme d’action positive qui accorde des privilèges aux Malais en matière d’emploi, de logement et d’éducation a été introduit après les troubles de 1969 pour leur donner plus d’opportunités de réduire l’écart de richesse avec les Chinois soucieux des affaires.

“Les messages ont ensuite évolué en vidéos contenant des images d’armes et de fusils, avec des messages avertissant la majorité malaise de se méfier de DAP et de Pakatan Harapan. Ils ont également menacé un retour des troubles raciaux », a déclaré le groupe. L’application vidéo courte TikTok aurait déclaré qu’elle avait une tolérance zéro contre toute forme de discours de haine et d’extrémisme violent et qu’elle supprimerait le contenu qui enfreint les directives de sa communauté.

Le roi Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah a proposé un gouvernement d’union après avoir rencontré les deux dirigeants mardi, mais Muhyiddin a rejeté l’idée. Le monarque a rencontré mercredi les dirigeants du troisième plus grand bloc, l’alliance dirigée par l’Organisation nationale malaise unie, ainsi qu’un autre bloc influent de l’île de Bornéo.

Le président de l’UMNO, Ahmad Zahid Hamidi, a déclaré au portail d’informations en ligne Malaysiakini que le roi avait demandé à son Front national de faire partie d’un gouvernement d’union lors de la réunion. Il a déclaré que l’organe décisionnel de l’alliance et ses 30 législateurs qui ont gagné dans les sondages tiendront d’autres pourparlers mercredi soir. Le Front national avait précédemment déclaré qu’il ne soutiendrait aucun des deux dirigeants et resterait dans l’opposition.

Le palais a indiqué dans un communiqué que le sultan Abdallah rencontrera jeudi les familles royales de neuf États pour les consulter sur l’impasse. Les dirigeants héréditaires de l’État de Malaisie, qui se relaient comme roi du pays tous les cinq ans selon un système de rotation unique, sont hautement considérés par la majorité malaise du pays comme les gardiens de l’islam et de la tradition malaise.

“L’avenir de notre pays est précieux et nous devons le planifier avec soin”, a déclaré le roi dans le communiqué alors qu’il appelait au calme.

L’alliance réformiste d’Anwar a remporté les élections de 2018 qui ont conduit au premier changement de régime depuis l’indépendance de la Malaisie vis-à-vis de la Grande-Bretagne en 1957. Mais le gouvernement s’est effondré après la défection de Muhyiddin et s’est associé à l’UMNO pour former un nouveau gouvernement. Le gouvernement de Muhyiddin était en proie à des rivalités internes et il a démissionné après 17 mois. Le chef de l’UMNO, Ismail Sabri Yaakob, a ensuite été choisi par le roi comme Premier ministre.

De nombreux Malais ruraux craignent de perdre leurs droits avec un plus grand pluralisme sous Anwar. Marre de la corruption et des luttes intestines au sein de l’UMNO, beaucoup ont opté pour le bloc de Muhyiddin lors du vote de samedi.

Eileen Ng, Associated Press