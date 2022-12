Le roi de la saucisse de Russie est mort après être tombé par la fenêtre d’un hôtel indien

Pavel Antov, un magnat de la saucisse et homme politique local en Russie, a été retrouvé mort.

Antov, 65 ans, a été retrouvé mort dimanche à l’hôtel Sai International de Rayagada, en Inde, après avoir fêté son anniversaire les jours précédents.

L’éminent millionnaire serait tombé de la fenêtre de l’hôtel de Rayagada, en Inde, dans lequel il séjournait, selon les médias russes.

L’un de ses compagnons de voyage, Vladimir Budanov, est également décédé vendredi à l’hôtel.

Le surintendant de la police d’Odisha, Vivekananda Sharma, a déclaré que Budanov était mort d’un accident vasculaire cérébral et qu’Antov était “déprimé” après la mort de son ami.

Antov a été accusé d’avoir critiqué l’invasion en cours de l’Ukraine par le président russe Vladimir Poutine en juin après qu’un assaut de missiles russes a frappé le district de Shevchenkivskyi à Kyiv, faisant des victimes civiles.

“Il est extrêmement difficile d’appeler tout cela autre chose que de la terreur”, lit-on dans un message de WhatsApp d’Antov. Le millionnaire a affirmé plus tard ne pas avoir publié le message et l’a qualifié de malentendu frustrant.

Antov a été le fondateur d’une usine de transformation de viande qui l’a propulsé vers une immense richesse.

Un certain nombre d’hommes d’affaires ont trouvé la mort au cours des derniers mois alors que les Russes sont de plus en plus mécontents de l’invasion interminable en Ukraine.

Ravil Maganov, président du géant pétrolier russe Lukoil, est décédé après avoir apparemment chuté depuis la fenêtre du sixième étage d’un hôpital de Moscou le 1er septembre. Lui et sa société avaient exhorté Poutine à mettre fin à l’invasion, la qualifiant de “tragédie”. Lukoil a affirmé que Maganov “est décédé des suites d’une grave maladie”.

Ivan Pechorin, directeur général de l’industrie aéronautique à la Corporation pour le développement de l’Extrême-Orient et de l’Arctique, est décédé le 12 septembre après serait tombé d’un bateau à grande vitesse au large de Vladivostok.

Aleksandr Subbotin, un ancien cadre supérieur de Lukoil, a été retrouvé mort dans le sous-sol d’une résidence à Moscou en mai après avoir prétendument rendu visite à un guérisseur pour le guérir des symptômes de la gueule de bois, mais a plutôt souffert d’une insuffisance cardiaque.

Au moins huit autres oligarques russes sont morts dans des circonstances étranges au cours des derniers mois, selon Euro News. Des enquêteurs internationaux ont suggéré de considérer les décès comme des suicides ou des assassinats mis en scène en représailles à leurs opposition à l’invasion de l’Ukraine ou des liens avec la corruption de la compagnie gazière russe Gazprom.

Peter Aiken de Fox News a contribué à ce rapport.