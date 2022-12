Le «roi de la cryptographie» en disgrâce Sam Bankman-Fried libéré sous caution de 250 millions de dollars – le plus important de l’histoire avant le procès | Actualités scientifiques et techniques

Le magnat de la crypto-monnaie en disgrâce, Sam Bankman-Fried, a été libéré sur un paquet d’obligations de 250 millions de dollars (208 millions de livres sterling) alors qu’il attend des accusations de fraude – la plus grande obligation provisoire de l’histoire.

Les procureurs fédéraux de Manhattan l’ont accusé d’avoir volé des milliards de dollars d’argent de clients pour combler les pertes de son fonds spéculatif, Alameda Research.

En l’espace d’un mois, Bankman-Fried’s Un empire de crypto-monnaie de 21 milliards de livres sterling s’est effondré et il a été accusé d’avoir fraudé des investisseurs aux États-Unis.

FTX était autrefois l’un des plus grands échanges de devises numériques au monde, évalué à 32 milliards de dollars, mais a fini par déposer une demande de mise en faillite en seulement trois jours.

Bankman-Fried a supervisé une implosion spectaculaire qui – presque exactement un mois plus tard – l’a vu arrêté aux Bahamas.

Il n’a pas été invité à inscrire un plaidoyer jeudi. Il a précédemment reconnu les échecs de la gestion des risques chez FTX, mais a déclaré qu’il ne croyait pas avoir de responsabilité pénale.

Son avocat, Mark Cohen, a refusé de commenter après l’audience devant le tribunal fédéral de Manhattan.

Son arrestation aux Bahamas, où il vivait et où FTX est basé, a cimenté la chute spectaculaire de l’ancien milliardaire.

Cohen a déclaré qu’il était d’accord avec les conditions de libération sous caution proposées par les procureurs.

Il a noté que ses parents – tous deux professeurs à la Stanford Law School – cosignaient l’obligation et déposaient les capitaux propres dans leur

maison comme assurance du retour de Bankman-Fried au tribunal.

“Mon client est resté où il était, il n’a fait aucun effort pour fuir”, a déclaré Cohen.

Suite à l’accord de la caution, Bankman-Fried a été vu quittant le tribunal et entrant dans une voiture.

Bankman-Fried quittant le tribunal



“Impossible de se cacher”

Vêtu d’un costume gris et d’attaches pour les jambes, Bankman-Fried s’est assis entouré de ses avocats et a hoché la tête lorsque le juge l’a informé que s’il ne se présentait pas au tribunal, un mandat d’arrêt serait émis contre lui.

Il n’a parlé que lorsque Gorenstein lui a demandé s’il comprenait les conditions de sa libération et qu’il pourrait être accusé d’un crime supplémentaire s’il ne se présentait pas au tribunal.

“Oui, je le sais”, a répondu Bankman-Fried.

Sa prochaine date d’audience a été fixée au 3 janvier 2023. Bankman-Fried fait également face à une surveillance électronique et à une interdiction d’ouvrir de nouvelles lignes de crédit ou entreprises.

Il a déclaré que Bankman-Fried avait “acquis une notoriété suffisante pour qu’il lui soit impossible” de se cacher sans être reconnu ou de s’engager dans d’autres stratagèmes financiers.

Arrestation FTX : Comment en sommes-nous arrivés là ?



Jusqu’à ses ‘derniers 100 000 $’

Les inquiétudes concernant le mélange de fonds entre FTX et le fonds spéculatif de Bankman-Fried sont apparues pour la première fois en novembre et ont conduit à une vague de retraits de clients.

Le 11 novembre, l’ancien “roi de la crypto”, comme beaucoup de médias l’ont surnommé, a déclaré qu’il n’avait plus que 100 000 dollars.

Quelques heures seulement après le décollage de l’avion de Bankman-Fried en provenance des Bahamas, Damian Williams, le principal procureur fédéral de

Manhattan, a annoncé que deux des associés les plus proches de Bankman-Fried – l’ancienne PDG d’Alameda Caroline Ellison et le co-fondateur de FTX Gary Wang – avaient plaidé coupable et coopéraient avec les procureurs.