Le «roi de la cryptographie» a failli être arrêté après avoir refusé de remettre Rolex et Audi

Un «roi de la cryptographie» autoproclamé de l’Ontario a failli être arrêté deux fois après que le jeune homme de 23 ans a refusé de remettre sa Rolex, son Audi et son téléphone portable incrustés de diamants à un syndic de faillite.

Ces nouveaux détails ont été publiés vendredi dans un rapport du syndic de faillite qui décrit les efforts déployés au cours des deux derniers mois pour récupérer au moins 25 millions de dollars qu’Aiden Pleterski devrait à 119 investisseurs.

“Je fais ce genre de travail depuis plus de 15 ans et je n’ai jamais fait ce genre de demande”, a déclaré Rob Stelzer, syndic de faillite de Pleterski et vice-président principal de Grant Thornton Ltd, à CTV News Toronto après avoir demandé le tribunal pour arrêter Pleterski.

Il a déclaré que ce “recours extraordinaire” était nécessaire pour faire face au prétendu manque de coopération de Pleterski depuis que la Cour supérieure de justice de l’Ontario l’a déclaré en faillite le 9 août.

“Il conduisait une voiture d’une valeur marchande de 150 000 dollars qu’il n’avait pas fournie au syndic, il n’avait pas fourni au syndic une Rolex incrustée de diamants qu’il reconnaissait avoir en sa possession”, a-t-il déclaré.

“Nous n’aurions pas obtenu ces actifs si nous n’avions pas retourné au tribunal et demandé son arrestation, car il avait fourni les deux actifs juste avant la comparution devant le tribunal.”

La nuit avant que Pleterski ne comparaisse devant le tribunal, il a concédé et remis son Audi RSQ8 et sa Rolex, tout en organisant la livraison de son téléphone, selon le rapport.

Aiden Pleterski est vu debout à côté d’une Lamborghini dans une image publiée sur les réseaux sociaux.

L’avocat de Pleterski, Michael Simaan, a déclaré à CTV News Toronto que son client avait contesté une grande partie de ce qui avait été allégué devant les tribunaux et avait qualifié les réclamations financières des investisseurs de “extrêmement exagérées”.

“Bien que la conformité passée d’Aiden soit loin d’être parfaite, il coopère actuellement avec le syndic de faillite”, a déclaré Simaan.

“Aiden a expliqué au tribunal que certains des retards de mise en conformité auxquels vous avez fait référence étaient dus au fait qu’Aiden avait déposé son téléphone auprès du syndic de faillite, ce qui l’avait ensuite empêché d’accéder à ses messages Gmail ou téléphoniques”, a-t-il ajouté.

Jusqu’à présent, seuls 2 millions de dollars sur les 25 millions de dollars au moins qu’il devrait aux investisseurs ont été récupérés.

Le montant que Pleterski aurait dû a grimpé en flèche depuis le début de l’enquête en août, alors que ce chiffre était de 13 millions de dollars.

Simaan a déclaré que malgré le très jeune âge de Pleterski, les gens ont commencé à lui donner de l’argent une fois qu’ils ont vu combien il gagnait pour lui-même dans les investissements en crypto-monnaie.

“Lorsque le marché de la crypto-monnaie était en baisse, Aiden a continué à recevoir des centaines de milliers de fonds non sollicités. Bien qu’il aurait pu utiliser ces fonds, il a estimé qu’il serait irresponsable de le faire car cet argent aurait été perdu sur le marché. Au lieu de cela, il a détenu ces fonds et a attendu que le marché rebondisse », a déclaré Simaan.

“Puis, lorsque le processus de faillite a commencé, il a immédiatement remis ces fonds au syndic de faillite.”

PLUS D’ACTIFS DÉCOUVERTS

Au fur et à mesure que l’enquête progressait, les syndics de faillite ont découvert cinq voitures de luxe immatriculées au nom de divers membres de la famille que Pleterski avait payées avec les fonds des créanciers, indique le rapport.

Cela comprend une Porsche Boxter et une Audi e-tron immatriculées au nom de sa mère, une Audi S5 conduite par le frère de Pleterski, ainsi qu’une BMW M8 et une Bentley Bentayga liées au nom de son père.

Les syndics de faillite sont également en train de récupérer une Audi A4 précédemment en possession de l’ancienne petite amie de Pleterski, Mya Patricia Trentadue.

“Le syndic comprend que Mme Trentadue peut également être en possession de sacs à main de luxe, de vêtements de créateurs et de bijoux qui ont été achetés pour elle par Pleterski”, indique le rapport.

Trentadue n’a pas répondu au syndic ou à CTV News Toronto.

Le nouveau rapport révèle également que Pleterski était prêt à acheter un Burlington, Ont. manoir qu’il louait auparavant pour 45 000 $ par mois et a remis sa McLaren Senna, qui peut avoir une valeur marchande de plus de 1,5 million de dollars, en garantie à Sunray Group of Hotels.

Le Burlington, Ont. le manoir Aiden Pleterski était sur le point d’acheter (Youtube). La maison était sur le marché pour 8,2 millions de dollars dans une liste immobilière de 2020 obtenue par CTV National News.

Une visite vidéo de la maison fermée organisée par des agents immobiliers l’année suivante montre le domaine “ultra-privé” avec 100 pieds de front de mer et un quai privé sur le lac Ontario.

QUE SE PASSE-T-IL ENSUITE ?

Les concessionnaires Audi et Porsche situés à Durham, en Ontario, ainsi qu’un concessionnaire automobile qui a vendu la Bentley Bentayga, refusent de divulguer des informations sur l’achat des voitures que Pleterski aurait achetées aux membres de sa famille, selon le rapport du syndic.

Les syndics de faillite ont déclaré qu’ils étaient également au point mort dans l’obtention de documents financiers. Les banques, la Banque Toronto-Dominion, la Banque Royale du Canada et la Banque Scotia, ont fourni des relevés bancaires, mais elles manquent de détails pertinents, affirme Stelzer.

Par exemple, il a déclaré que les relevés bancaires en sa possession indiquent qu’un virement télégraphique d’une valeur de, disons, 50 000 $ a été envoyé à une date précise, mais sans indiquer qui a reçu l’argent.

Aiden Pleterski est vu sur une photo précédemment publiée sur les réseaux sociaux. “Nous serons en mesure de voir qui recevait l’argent … cela pourrait nous donner des indications sur l’endroit où l’argent d’Aiden s’est caché”, a-t-il déclaré.

Pour remédier à ces refus, Stelzer a déclaré qu’il demandera vendredi une ordonnance du tribunal pour divulguer les informations relatives à l’achat des véhicules immatriculés au nom des membres de la famille, ainsi que les informations des banques relatives aux transactions concernées.

« Nous allons être au tribunal dans deux jours, j’espère que nous obtiendrons tout le soulagement que nous recherchons. Lorsque nous recevrons ces relevés bancaires, il y aura beaucoup de travail à faire pour parcourir les relevés, déterminer où est allé l’argent », a déclaré Stelzer.

Il a déclaré que l’argent qu’ils récupèrent ne sera probablement pas distribué avant l’année prochaine et que le montant remboursé aux investisseurs vaudra probablement beaucoup moins que ce qui leur est dû.

“Dans certains cas, les gens ont investi la plupart de leurs économies avec Aiden et il semble qu’il ait parlé d’un très bon match. Je peux comprendre dans un environnement où les taux d’intérêt étaient bas et où une personne se sent à l’aise avec le montant de son épargne, en investissant dans quelque chose comme ça qui promet de rapporter gros, je peux certainement comprendre comment les gens se sont retrouvés dans cette situation.

Avec des fichiers d’Adrian Ghobrial de CTV National News.