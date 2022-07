Le roi danois qui a donné son nom au Bluetooth est-il enterré en Pologne ?

WIEJKOWO, Pologne – Plus de 1 000 ans après sa mort dans l’actuelle Pologne, un roi européen dont le surnom perdure grâce à la technologie sans fil est au centre d’un différend archéologique.

Mais un archéologue suédois et un chercheur polonais ont récemment affirmé dans des publications distinctes qu’ils avaient identifié son lieu de sépulture le plus probable dans le village de Wiejkowo, dans une région du nord-ouest de la Pologne qui avait des liens avec les Vikings à l’époque de Harald.

Mais l’archéologue suédois Sven Rosborn, dit que Kryda a tort parce que Harald, qui s’est converti du paganisme au christianisme et a fondé des églises dans la région, a dû recevoir une tombe appropriée quelque part dans le cimetière. L’église de l’Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie de Wiejkowo se dresse au sommet d’une petite colline ronde.

Rosborn a détaillé ses recherches dans le livre de 2021 “Le trésor d’or du roi viking” et Kryda a contesté certaines des découvertes du Suédois dans son propre livre publié cette année.

Harald, décédé en 985, probablement à Jomsborg – qui serait maintenant la ville polonaise de Wolin – fut l’un des derniers rois vikings à régner sur ce qui est aujourd’hui le Danemark, le nord de l’Allemagne et certaines parties de la Suède et de la Norvège. Il répandit le christianisme dans son royaume.

Les experts ont déterminé que le disque en or coulé qui a suscité la curiosité de Maja Sielski datait du Xe siècle. L’inscription latine sur ce qui est maintenant connu sous le nom de “disque de Curmsun” dit : “Harald Gormsson (Curmsun en latin) roi des Danois, Scania, Jomsborg, ville d’Aldinburg.”

Un membre de la famille qui connaissait le latin a compris la valeur des chroniques – qui remontaient aussi loin que le 10ème siècle – et a traduit certaines d’entre elles en polonais. Ils mentionnent Harald, un autre fait liant l’église de Wiejkowo à lui.

L’île voisine de la mer Baltique et la ville de Wolin cultivent l’histoire viking de la région : elle possède une pierre runique en l’honneur de Harald Bluetooth et organise des festivals annuels de Slaves et de Vikings.