Le roi danois qui a donné son nom au Bluetooth est-il enterré en Pologne ?

WIEJKOWO, Pologne –

Plus de 1 000 ans après sa mort dans l’actuelle Pologne, un roi européen dont le surnom perdure grâce à la technologie sans fil est au centre d’un différend archéologique.

Les chroniques du Moyen Âge disent que le roi Harald “Bluetooth” Gormsson du Danemark a acquis son surnom grâce à une dent, probablement morte, qui avait l’air bleutée. Une chronique de l’époque indique également que le roi viking a été enterré à Roskilde, au Danemark, à la fin du Xe siècle.

Mais un archéologue suédois et un chercheur polonais ont récemment affirmé dans des publications distinctes qu’ils avaient identifié son lieu de sépulture le plus probable dans le village de Wiejkowo, dans une région du nord-ouest de la Pologne qui avait des liens avec les Vikings à l’époque de Harald.

Marek Kryda, auteur du livre “Viking Poland”, a déclaré à l’Associated Press qu’un “monticule païen” qu’il prétend avoir situé sous l’église catholique romaine du XIXe siècle de Wiejkowo abrite probablement les restes du roi. Kryda a déclaré que les images satellites géologiques disponibles sur un portail du gouvernement polonais ont révélé une forme ronde qui ressemblait à un tumulus viking.

Mais l’archéologue suédois Sven Rosborn, dit que Kryda a tort parce que Harald, qui s’est converti du paganisme au christianisme et a fondé des églises dans la région, a dû recevoir une tombe appropriée quelque part dans le cimetière. L’église de l’Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie de Wiejkowo se dresse au sommet d’une petite colline ronde.

Les historiens du Musée national danois de Copenhague disent qu’ils sont familiers avec la “suggestion” selon laquelle Wiejkowo est le lieu de sépulture de Harald.

Rosborn a détaillé ses recherches dans le livre de 2021 “The Viking King’s Golden Treasure” et Kryda a contesté certaines des découvertes du Suédois dans son propre livre publié cette année.

Harald, décédé en 985, probablement à Jomsborg – que l’on pense être la ville polonaise de Wolin aujourd’hui – fut l’un des derniers rois vikings à régner sur ce qui est aujourd’hui le Danemark, le nord de l’Allemagne et certaines parties de la Suède et de la Norvège. Il répandit le christianisme dans son royaume.

La société de télécommunications suédoise Ericsson a nommé sa technologie de liaison sans fil Bluetooth d’après le roi, reflétant la façon dont il a uni une grande partie de la Scandinavie au cours de sa vie. Le logo de la technologie est conçu à partir des lettres runiques scandinaves pour les initiales du roi, HB.

Rosborn, l’ancien directeur du musée suédois de la ville de Malmö, a été stimulé dans sa quête en 2014 lorsqu’une fillette de 11 ans a demandé son avis sur un petit objet ressemblant à une pièce de monnaie sale avec un texte ancien qui avait été en possession de sa famille. depuis des décennies.

Les experts ont déterminé que le disque en or coulé qui a suscité la curiosité de Maja Sielski datait du Xe siècle. L’inscription latine sur ce qui est maintenant connu sous le nom de “disque de Curmsun” dit : “Harald Gormsson (Curmsun en latin) roi des Danois, Scania, Jomsborg, ville d’Aldinburg.”

La famille de Sielski, qui a déménagé en Suède depuis la Pologne en 1986, a déclaré que le disque provenait d’un trésor trouvé en 1841 dans une tombe sous l’église de Wiejkowo, qui a remplacé une chapelle médiévale.

La famille Sielski est entrée en possession du disque, ainsi que des archives paroissiales de Wiejkowo qui contenaient des chroniques médiévales sur parchemin en latin, en 1945, alors que l’ancienne région allemande devenait une partie de la Pologne à la suite de la Seconde Guerre mondiale.

Un membre de la famille qui connaissait le latin a compris la valeur des chroniques – qui remontaient aussi loin que le 10ème siècle – et a traduit certaines d’entre elles en polonais. Ils mentionnent Harald, un autre fait liant l’église de Wiejkowo à lui.

L’île voisine de la mer Baltique et la ville de Wolin cultivent l’histoire viking de la région : elle possède une pierre runique en l’honneur de Harald Bluetooth et organise des festivals annuels de Slaves et de Vikings.

Kryda dit que le disque Curmsun est “phénoménal” avec son inscription significative et insiste sur le fait qu’il vaudrait la peine d’examiner Wiejkowo comme lieu de sépulture de Harald, mais il n’y a actuellement aucun projet de fouilles.