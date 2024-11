Le roi « coupe les liens financiers avec le prince Andrew en disgrâce après son refus de quitter son domicile »

Des droits reproductifs au changement climatique en passant par la Big Tech, The Independent est sur le terrain lorsque l’histoire se développe. Qu’il s’agisse d’enquêter sur les finances du PAC pro-Trump d’Elon Musk ou de produire notre dernier documentaire, « The A Word », qui met en lumière les femmes américaines qui luttent pour leurs droits reproductifs, nous savons à quel point il est important d’analyser les faits à partir du messagerie.

À un moment aussi critique de l’histoire des États-Unis, nous avons besoin de journalistes sur le terrain. Votre don nous permet de continuer à envoyer des journalistes parler des deux côtés de l’histoire.

The Independent jouit de la confiance des Américains de tout le spectre politique. Et contrairement à de nombreux autres médias de qualité, nous choisissons de ne pas exclure les Américains de nos reportages et analyses avec des paywalls. Nous pensons qu’un journalisme de qualité devrait être accessible à tous, payé par ceux qui en ont les moyens.

Votre soutien fait toute la différence.