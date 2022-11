Le roi Charles voyage avec son ours en peluche, siège de toilette sur mesure, l’auteur affirme: “Il veut ce qu’il veut”

Le roi Charles est “l’un des souverains les plus excentriques que la Grande-Bretagne ait jamais eus”.

L’affirmation a été faite par l’auteur royal Christopher Andersen, qui a écrit un nouveau livre sur le monarque intitulé “The King”. Selon Andersen, il y a quelques choses surprenantes sans lesquelles l’homme de 73 ans ne peut tout simplement pas quitter le palais.

“Il voyage toujours avec un ours en peluche d’enfance… qu’il a depuis qu’il est tout petit”, a déclaré Andersen à ETOnline mercredi. “La seule personne qui a été autorisée à réparer l’ours en peluche du roi Charles est sa nounou d’enfance, Mabel Anderson, dont il reste très proche.”

Andersen a également allégué au point de vente que Charles “voyageait avec un siège de toilette sur mesure” adapté à un roi. Les initiés du palais ont également allégué que “lorsqu’il va à des dîners chez d’autres personnes, il amène souvent son propre chef, afin qu’ils puissent lui préparer un repas qu’il mangera séparément à table”.

“Il veut ce qu’il veut quand il le veut”, a ajouté Andersen.

Ce n’était pas la seule bizarrerie qu’Andersen a découverte en cours de route.

“… Un certain nombre de membres de la famille royale l’ont, la reine l’avait aussi – ils n’aiment pas les glaçons carrés”, a-t-il affirmé. “Ils transportent des bacs à glaçons. [They] faites-les emporter avec eux partout où ils vont, car ils n’aiment pas le bruit de cliquetis que font les cubes carrés.”

Andersen a déclaré au point de vente que les assistants du palais auraient besoin de se conformer aux demandes de Charles ou risqueraient d’être confrontés à son “tempérament volcanique”.

“[He’s] très maussade, très capricieux », a déclaré Andersen. « Il a un tempérament volcanique, en fait… Il est très capable de se mettre en colère.

Charles est confronté à la tâche de préserver une monarchie vieille de 1 000 ans que sa mère, la reine Elizabeth II, a entretenue pendant sept décennies. Andersen a noté que tous les yeux sont tournés vers le monarque.

La reine est décédée le 8 septembre au château de Balmoral en Écosse. Elle avait 96 ans.

“Il attend depuis 70 ans pour occuper ce poste”, a expliqué Andersen. “C’est plus long que n’importe quel monarque précédent… Il a déjà pris des mesures pour réduire un peu la monarchie… Il vient de vendre 15 des chevaux de course chéris de sa mère… Il y aura d’autres coupes. Ils chercheront et visiteront certains des palais et musées.”

“Je pense que l’une des mesures les plus intéressantes que Charles a proposées il y a des années consiste à retirer certains des membres de la famille royale les plus connus de la masse salariale royale”, a-t-il partagé. “Par exemple, il a suggéré à un moment donné que la princesse Béatrice et la princesse Eugénie, [Prince] Les enfants d’Andrew et Fergie, devenus dames, qu’on leur demande de renoncer à leurs titres de princesses.”

LE ROI CHARLES ET LE PRINCE WILLIAM “ONT RENFORCÉ LEUR LIEN” APRÈS LA MORT DE LA REINE ELIZABETH: SOURCE

“Si la monarchie survit et s’épanouit, ce sera grâce à Charles”, a déclaré Andersen. “Si ce n’est pas le cas, ce sera à cause de Charles. Tout dépend de ce que devient le roi Charles III.”

