Le roi Charles veut éviter « un nouvel embarras » de la part du prince Andrew

20 septembre 2024, publié à 12 h 49 HE

Selon certaines informations, le roi Charles espère que « A Very Royal Scandal » d’Amazon Prime Video sera un flop.

Le programme en trois parties est désormais diffusé en streaming et explore les préparatifs, la recréation et les retombées de l’interview du duc en disgrâce de novembre 2019 avec Emily Maitlis.

Le duc d’York commence à provoquer « plus de scandales » pour le roi Charles III que le prince Harry et Meghan Markle.

Le duc d’York aurait organisé une soirée de visionnage dans la « pourriture » Royal Lodge lorsque l’émission a été diffusée sur le streamer, et aurait même été « excité » de la regarder. Bien que l’on ne sache pas quels membres seniors et juniors de la famille royale ont décidé d’y assister, un certain membre de la monarchie n’était « certainement » pas l’un d’entre eux.

« Je n’imagine pas que le roi le regardera, mais il sera informé de son contenu et de ses éventuelles répercussions, j’en suis sûr », a déclaré un journaliste royal chevronné. Jennie Bond « Cela ne peut qu’être un embarras supplémentaire pour toutes les personnes concernées. Andrew est vraiment le problème qui refuse de disparaître. »

Elle a ajouté : « Je suis sûre que le roi, et même Andrew, auraient préféré que l’interview n’ait jamais eu lieu, même si Andrew en était si heureux immédiatement après le tournage. »