Le roi Charles tient une audience avec Liz Truss avant la réception des dirigeants mondiaux au palais de Buckingham aujourd’hui

KING Charles a tenu une audience avec Liz Truss avant une réception pour les dirigeants mondiaux.

Sa Majesté a été photographiée en train de rire avec le Premier ministre après lui avoir serré la main et lui avoir fait la révérence cet après-midi.

Le roi Charles III reçoit le Premier ministre Liz Truss dans la salle 1844 du palais de Buckingham à Londres Crédit : PA

Sa Majesté et le Premier ministre ont été photographiés en train de rire ensemble Crédit : PA

C’est leur troisième audience ensemble Crédit : PA

Il s’agit de la troisième audience de Mme Truss avec le roi depuis qu’il est devenu monarque au début du mois.

Le roi et la reine consort devraient également accueillir des dirigeants mondiaux et des invités officiels étrangers au palais lors d’un “événement officiel d’État” plus tard.

Et le Premier ministre rencontrera le Taoiseach irlandais Micheal Martin, le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le président polonais Andrzej Duda à Downing Street.

Cela survient alors que les dirigeants mondiaux se rendent au Royaume-Uni avant les funérailles de lundi, lorsque deux millions de personnes en deuil devraient descendre à Londres.

À 20 heures ce soir, le pays observera une minute de silence en souvenir de la reine.

Les gens ont été invités à marquer l’occasion en privé à la maison, à leur porte ou dans la rue, ou lors d’événements et de veillées communautaires.

Cela viendra peu de temps après que la reine consort ait rendu un hommage télévisé à la défunte monarque, rappelant ses «merveilleux yeux bleus» et disant: «Je me souviendrai toujours de son sourire».

Camilla, dans des mots préenregistrés sur la BBC, parlera de la façon dont la reine Elizabeth II était une “femme solitaire” dans un monde dominé par les hommes.

Elle ajoutera : “Je ne me souviens pas que quelqu’un d’autre que la reine soit là.”

Il y aura également un service de réflexion près de Falkirk, en Écosse, à 19h30.

Il verra 96 ​​lanternes, une pour chaque année de la vie du défunt monarque, descendues dans le bassin de réflexion au pied du canal de la reine Elizabeth II, avant que des couronnes ne soient placées dans l’eau.

Hier, le roi a remercié les secouristes d’avoir fourni un anneau d’acier pour les funérailles de sa mère.

Il a accueilli des officiers à la salle des opérations spéciales du Metropolitan Police Service à Londres avant ce qui a été décrit comme la plus grande opération de sécurité jamais menée par la Grande-Bretagne.

Lui et son fils, le prince William, ont également surpris les personnes en deuil attendant dans une file d’attente de cinq milles pour voir la reine allongée en état.

La foule a applaudi lorsque le monarque et son fils sont arrivés pour remercier les gens d’avoir attendu jusqu’à 26 heures pour rendre hommage à Sa Majesté à Westminster Hall.

Des centaines de fans royaux en ligne à Lambeth, dans le sud de Londres, ont applaudi lorsque Charles, 73 ans, et William, 40 ans, ont émergé ensemble.

Une personne a dit à Wills: “Tu seras un roi brillant un jour”, avant de dire à une autre: “Cela signifie vraiment beaucoup que tu sois ici.”