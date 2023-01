Le roi Charles sur les premières photos depuis la fuite du prince Harry – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Geoff Robinson / SplashNews.com

Le roi Charles III a fait sa première apparition publique depuis son fils, chez le prince Harrymémoire De rechange a été divulgué et ses accusations préjudiciables contre le nouveau monarque sont devenues virales avant sa date de publication du 10 janvier. Arborant un pardessus de chameau et un front plissé, Charles s’est rendu dans une église près du palais de Buckingham le dimanche 8 janvier.

La sortie survient quelques heures seulement après que des extraits du tome affirment que Charles a interdit la femme de Harry, Meghan Marklede visiter reine Elizabeth alors qu’elle gisait mourante dans sa maison du château de Balmoral en Écosse. Harry a dit qu’il avait dit à son père en réponse: “Ne parle jamais de ma femme de cette façon”, selon des informations faisant suite à la vente anticipée accidentelle du livre en Espagne, par ABCActualités.

Le duc et la duchesse de Sussex étaient en visite à Londres le 8 septembre 2022 lorsque le couple a été appelé à se précipiter à Balmoral pour voir la grand-mère mourante de Harry, selon le Courrier quotidien. Après qu’une première annonce des représentants de Harry ait annoncé que lui et Meghan feraient le voyage en Écosse, le plan a été modifié quelques heures plus tard. Harry a fini par voler seul dans un jet privé pour Balmoral et est arrivé peu de temps après l’annonce de la mort de la reine.

Quant à savoir pourquoi Meghan n’a pas été autorisée à accompagner son mari, une source du Courrier quotidien a déclaré qu’il s’agissait de garder le cercle autour de la reine aussi privé et petit que possible. Les initiés ont prétendu du prince Guillaume épouse Kate Middleton a également été prié de ne pas venir à Balmoral. “Charles a dit à Harry qu’il n’était ni juste ni approprié que Meghan soit à Balmoral à un moment aussi profondément triste”, a expliqué la source. “On lui a fait remarquer que Kate n’irait pas et que le nombre devrait vraiment être limité à la famille la plus proche.”

La nouvelle survient après la fuite d’extraits explosifs de De rechange comprenait l’un de Harry et William qui se seraient battus physiquement pour Meghan. Harry a affirmé que William avait qualifié Meghan de «grossière» et «abrasive» lors d’une réunion houleuse en 2019. «Il m’a attrapé par le col, déchirant mon collier, et il m’a jeté au sol. J’ai atterri sur la gamelle du chien, qui s’est fissurée sous mon dos, les morceaux me coupant. Je suis resté allongé là un moment, étourdi, puis je me suis levé et je lui ai dit de sortir », a-t-il écrit.

Entre-temps, HollywoodLa Vie vous tiendra au courant des entretiens à venir avec le prince Harry et de tous les détails juteux qui émergeront lorsque De rechange sort enfin le 10 janvier !

