Le roi Charles s’est nommé pour remplir un rôle précédemment occupé par le prince Harry

Le roi Charles s’est nommé capitaine général des Royal Marines.

Le prince Harry a occupé le poste de 2017 jusqu’à son retrait de la famille royale en 2020.

Le roi a pris sa nomination le lendemain de l’annonce du titre des mémoires du prince Harry.

Le roi Charles s’est choisi pour remplacer le prince Harry en tant que capitaine général des Royal Marines.

L’annonce a été faite vendredi, qui est le 358e anniversaire de la fondation du Corps des Royal Marines, selon le site de la famille royale.

Le prince Harry a été le chef de cérémonie des Royal Marines de 2017 à 2020, selon le Courrier quotidien. Le point de vente a rapporté que la reine Elizabeth avait nommé Harry au rôle et plus tard l’en a dépouillé quand lui et Meghan Markle a reculé d’un pas en tant que membres supérieurs de la famille royale.

Le duc de Sussex était dépouillé de tous ses titres et patronages royaux à l’époque.

“C’est le plus grand plaisir possible d’assumer le rôle de votre capitaine général”, a déclaré le roi à propos de son nouveau rôle, comme indiqué sur le site Internet de la famille royale. “Je suis exceptionnellement fier de suivre les traces de tant de membres de ma famille au cours des trois derniers siècles et demi, qui ont tous tenu le rôle avec un profond sentiment d’admiration.”

“Les Royal Marines ont une histoire distinguée et sans précédent, à la fois sur terre et en mer. Je m’inspire énormément de votre courage, de votre détermination, de votre autodiscipline et de votre remarquable capacité à endurer les environnements les plus extrêmes”, a-t-il poursuivi.

“Je suis très honoré de faire partie de la famille du Corps et j’ai hâte de rencontrer beaucoup d’entre vous dans un proche avenir”, a déclaré le roi. “En attendant, cela s’accompagne de mes vœux sincères et spéciaux pour un très joyeux 358e anniversaire.”

La nomination du roi intervient juste un jour après le titre et la date de sortie des mémoires du prince Harry, “Spare”. ont été annoncés.

Le titre fait probablement un signe de tête au rôle précédent de Harry en tant qu’héritier de réserve du trône britannique. Le prince George a remplacé Harry dans le ligne de succession quand il est né, et Harry s’est déplacé plus loin alors que la famille du prince William et de Kate Middleton s’agrandissait.

Le roi Charles et son plus jeune fils la relation a été tendue depuis le recul de Harry et Meghan en 2020.

Il semblait y avoir des signes de réconciliation entre le père et le fils à la suite de la mort de la reine, avec le roi exprimant son amour pour les Sussex dans son premier discours en tant que monarque et faire une exception pour Harry porter son uniforme militaire pour veiller sur sa grand-mère.

Les mémoires de Harry, qui seront publiées en janvier, incluront probablement des réflexions sur ses précédents rôle dans la famille royale et son expérience de la mort de sa mère.

On ne sait pas quel impact le livre aura sur sa relation avec son père et le reste de sa famille.