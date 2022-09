Une cérémonie pour proclamer l’accession du roi Charles en tant que nouveau souverain du Canada aura lieu samedi matin à Rideau Hall.

La gouverneure générale Mary Simon annoncera officiellement le décès de la reine et l’accession d’un nouveau souverain dans une proclamation qui sera publiée dans la Gazette du Canada, le journal officiel du gouvernement, a précisé Nathan Tidridge. Il a rédigé un document d’information sur la mort du monarque régnant pour l’Institut pour l’étude de la Couronne au Canada.

Charles est automatiquement devenu roi du Canada à la mort de la reine Elizabeth. Mais la proclamation d’adhésion est émise par le gouverneur général sur l’avis du Bureau du Conseil privé fédéral, selon le livre Canada’s Deep Crown, co-écrit par David E. Smith, Christopher McCreery et Jonathan Shanks.

La cérémonie débutera à 10 h HE.

Au Royaume-Uni, la mort de la reine déclenchera une période officielle de deuil national de 12 jours. Le Canada, cependant, n’est pas susceptible de pleurer officiellement pendant la même durée. Une grande partie de la façon dont le Canada marquera le décès de la reine dépendra du gouvernement actuel.

À un moment donné, selon le Manuel de procédure officielle du gouvernement du Canada, le gouvernement émettra une déclaration concernant la période de deuil officiel.

La Chambre des communes est ajournée pour l’été et elle ne devrait pas se réunir avant le 19 septembre. Mais le protocole stipule que le Premier ministre devrait convoquer à nouveau le Parlement et proposer une adresse conjointe de loyauté et de sympathie et tout message de condoléances. Le premier ministre s’arrangera également pour que les motions soient appuyées par le chef de l’opposition.