Le roi Charles sera couronné en mai 2023, annonce Buckingham Palace

Le roi Charles III sera couronné à l’abbaye de Westminster le 6 mai lors d’une cérémonie qui embrassera le passé mais se tournera vers le monde moderne après les 70 ans de règne de feu la reine Elizabeth II.

L’annonce de mardi du palais de Buckingham intervient au milieu des spéculations selon lesquelles le couronnement sera plus court et moins extravagant que la cérémonie de trois heures qui a installé Elizabeth en 1953, conformément aux plans de Charles pour une monarchie allégée. Alors que le palais a fourni peu de détails, les médias britanniques ont rapporté que la liste des invités serait réduite à 2 000 contre 8 000.

Charles sera couronné lors d’une cérémonie religieuse solennelle dirigée par Justin Welby, l’archevêque de Cantorbéry, a indiqué le palais dans un communiqué. Camilla, la reine consort, sera couronnée aux côtés de son mari.

“Le couronnement reflétera le rôle du monarque aujourd’hui et se tournera vers l’avenir, tout en étant enraciné dans des traditions et un apparat de longue date”, a déclaré le palais.

Charles sera oint d’huile sainte avant de recevoir l’orbe, le sceptre et l’anneau de couronnement. Camilla sera également ointe d’huile sainte et couronnée, tout comme la reine Elizabeth, la reine mère.

Le couronnement de Sa Majesté le roi aura lieu le samedi 6 mai 2023 à l’abbaye de Westminster. La cérémonie verra Sa Majesté le roi Charles III couronné aux côtés de la reine consort. —@Famille royale

Le palais planifie le couronnement, connu sous le nom d’Opération Golden Orb, alors que Charles et son héritier, le prince William, cherchent à démontrer que la monarchie est toujours pertinente dans la Grande-Bretagne moderne et multiculturelle. Bien qu’il y ait eu un respect généralisé pour Elizabeth, comme en témoignent les dizaines de milliers de personnes qui ont attendu des heures pour défiler devant son cercueil, rien ne garantit que la révérence sera transférée à Charles.

Les organisateurs devraient viser une cérémonie d’environ une heure, dans la lignée des funérailles “extrêmement émouvantes” du mois dernier pour la reine, a déclaré l’historien royal Robert Lacey, auteur de Majesté : Elizabeth II et la maison de Windsor.

“Il faut aussi se rappeler que, alors que toute la vénération et la gravité des funérailles de la reine étaient très axées sur son hommage, un couronnement est un hommage à une institution plutôt qu’à une personne, avec laquelle beaucoup de gens réfléchis dans ce pays n’est pas d’accord”, a déclaré Lacey à la BBC.

Alors que la plupart des cérémonies de couronnement, qui ont peu changé au cours des 1000 dernières années, devraient rester intactes, certains des signes extérieurs les plus délicats de la pompe et des circonstances pourraient être coupés alors que la Grande-Bretagne lutte contre la flambée de l’inflation et les retombées de la guerre en Ukraine. L’optique est importante.

REGARDER | Le Canada devrait-il rompre ses liens avec la monarchie ?

Le Canada devrait-il rompre ses liens avec la monarchie ? | Question rapide L’ancien lieutenant-gouverneur de l’Ontario, David Onley, et le président de la Manitoba Metis Federation, David Chartrand, discutent de la façon dont le rôle de la monarchie doit évoluer dans un Canada moderne.

“L’idée de ce couronnement très opulent venant à la suite d’un hiver d’austérité, de crise du coût de la vie, mais aussi, je pense, le sentiment que le fait d’avoir des milliers de dignitaires étrangers volant dans des avions qui consomment du pétrole et de l’essence ou quoi que ce soit ils se régalent du couronnement du monarque épris de l’environnement – toutes ces choses pourraient sonner très maladroitement “, a déclaré Anna Whitelock, professeur d’histoire de la monarchie moderne à la City University de Londres, à la BBC.

La cérémonie a traditionnellement lieu quelques mois après l’accession du monarque au trône, laissant le temps de pleurer son prédécesseur et d’organiser l’événement. Charles devrait signer une proclamation déclarant officiellement la date de la cérémonie lors d’une réunion de ses principaux conseillers, connue sous le nom de Conseil privé, plus tard cette année.