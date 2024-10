Le roi Charles semble « vraiment heureux » sur la piste de danse au milieu d’un cancer

Le roi Charles a récemment été vu en train de montrer quelques pas de danse lors d’une récente réception au palais Saint-James aux côtés de la reine Camilla.

Lors de l’événement, le roi et la reine ont participé à une danse samoane, au cours de laquelle Charles aurait été désireux d’apprendre les pas de danse traditionnels.

Selon un rapport de En contactun expert en langage corporel a noté que le roi Charles semblait « complètement détendu », ce qui est particulièrement significatif car cela fait suite à une période difficile pour lui après avoir reçu un diagnostic de cancer plus tôt cette année.

Darren Stanton a déclaré : « En participant au cours de danse samoane, c’était vraiment intéressant de voir Charles faire les gestes de la main – il voulait vraiment s’impliquer. Il a un grand sourire sur son visage, avec des rides de rire et des pattes d’oie. » ajoutant: « Il montrait une véritable émotion ici, et les invités adoraient le fait qu’il soit là. »

« Il ne prend pas ses distances, il a voulu embrasser l’essence de l’événement. Dans l’ensemble, c’est une superbe séquence qui montre le roi à son meilleur, étant lui-même, détendu, les épaules baissées. Il n’y a aucun signe de nervosité, jouer avec les boutons de manchette ou les mains dans ses poches », a noté Darren.

« Il est prêt à se moquer un peu de lui-même, à avoir les pieds sur terre et à être complètement humble. [He and Camilla] tous deux semblent vraiment heureux d’être là », a-t-il ajouté.