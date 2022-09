Les enfants de la reine ont tenu une veillée poignante ce soir dans la cathédrale St Giles d’Édimbourg alors que les personnes en deuil défilaient devant le cercueil de sa majesté alors qu’elle était en état.

Le roi Charles a été rejoint par la princesse Anne et les princes Edward et Andrew alors que la famille royale rendait un hommage solennel à leur mère.

Le roi Charles regarda solennellement le sol alors qu’il se tenait près du cercueil de la reine Crédit : PA

Le nouveau monarque a été rejoint par ses frères et sœurs dans la cathédrale St Giles

La princesse Anne montait la garde alors que les personnes en deuil défilaient Crédit : PA

Marchant lentement dans la cathédrale historique, les membres de la famille royale ont pris position à tour de rôle autour du cercueil de la reine Elizabeth.

Le nouveau monarque se tenait à la tête du cercueil, avec Anne et Edward de chaque côté et Andrew au pied.

Gardant la tête tournée vers le sol, les enfants en deuil de la reine se tenaient silencieusement tandis que les personnes en deuil refoulaient leurs larmes alors qu’elles défilaient.

Lorsqu’il est entré pour la première fois dans l’église, Charles avait l’air “raisonnablement de bonne humeur”, a déclaré l’experte en langage corporel du Sun, Judi James.

“Il discutait avec leurs hôtes et échangeait même des sourires et des rires avec ses frères”, a-t-elle ajouté.

Mais au début de la cérémonie, le poids du moment a commencé à apparaître dans le comportement du royal.

Judi a déclaré: “Il a semblé inhabituellement agité lorsqu’ils sont entrés, regardant constamment autour de lui comme pour vérifier qu’ils étaient tous là avec lui et semblant se détendre un peu quand Edward est apparu.

“Les lèvres d’Edward ont été aspirées à son arrivée, suggérant des regrets et un désir de se préparer à la veillée.

“Sophie est arrivée avec Camilla, l’air toujours complètement terrassé par le chagrin.

“Elle s’était tamponné les yeux pendant le service et elle avait l’air au bord des larmes ici.”

Des milliers de personnes en deuil ont bordé les rues d’Édimbourg pour observer la veillée, qui remonte à 1936, alors qu’ils rendaient hommage à la reine.

Alors que les enfants de sa majesté se mettaient en place, Judi a souligné un moment révélateur de la part de la princesse royale.

“Anne avait observé le cercueil de près pendant la marche vers l’église, puis à l’intérieur pour le service, en utilisant un regard si intense qu’elle ressemblait à la fille très dévouée qui protégeait toujours désespérément sa mère, même après la mort”, a déclaré l’expert en langage corporel. .

“Pour marcher jusqu’à ce cercueil qui était maintenant au niveau des yeux et lui tourner le dos pour monter la garde, il a fallu de la force émotionnelle et le dernier regard qu’elle a jeté dessus a montré une expression arrondie d’une tristesse totale.

Charles s’est mis en place, prenant ce qui ressemblait à un important moment de réflexion après quelques jours mouvementés. Judi James

“Il a regardé devant lui avec quelques clignements rapides suggérant une anxiété ou une angoisse intérieure, avant d’adopter la position de veille d’une tête baissée et les mains jointes devant le torse.

“Être si près du cercueil et se tenir seul et en silence devait signifier la possibilité d’être submergé par l’émotion, mais les quatre frères et sœurs semblaient réussir à adopter une pose de réflexion stoïque.

“C’était un moment où Charles en particulier, qui avait souvent l’air en larmes, aurait pu si facilement s’effondrer.”

Des milliers de personnes en deuil devraient suivre ce soir pour voir le cercueil de la reine à Édimbourg avant son retour à Londres.

La reine devrait voler de l’aéroport d’Édimbourg à RAF Northolt dans l’ouest de Londres à 18 heures demain, accompagnée de la princesse Anne.

Son cercueil se rendra ensuite en corbillard jusqu’au palais de Buckingham, où une procession emmènera Sa Majesté au Westminster Hall mercredi.

Elle y reposera ensuite en grande pompe jusqu’à 6h30 lundi prochain, jour de ses obsèques.

Avant qu’elle ne soit enterrée, jusqu’à un million de personnes en deuil devraient défiler – avec des files d’attente allant jusqu’à 12 heures, s’étendant sur trois miles.

On pouvait voir le nouveau monarque saluer les personnes en deuil à l’extérieur de la cathédrale Crédit : AP