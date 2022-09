LE roi aurait une journée tranquille de réflexion après des jours d’hommages publics à la reine.

Sa Majesté, 73 ans, a enduré un programme implacable depuis la mort de sa mère jeudi dernier.

Le roi Charles ne devrait pas assister à des événements publics jeudi Crédit : Reuters

Lui et Camilla, reine consort, ont parcouru ensemble la Grande-Bretagne pour marquer le décès de Sa Majesté.

Et Charles, qui est resté stoïque tout au long, a eu peu de temps pour pleurer.

Il est entendu que le roi est maintenant retourné dans sa maison bien-aimée de Highgrove dans le Gloucestershire, après avoir déposé Camilla à sa résidence du Wiltshire, Ray Mill House.

Il ne devrait pas assister à des événements publics jeudi.

La journée loin des fonctions publiques a toujours fait partie de l’opération London Bridge – le plan détaillé en cas de décès de la reine.

Cela devrait permettre à Charles de faire une pause et de réfléchir aux jours passés depuis que sa mère est décédée paisiblement à Balmoral jeudi.

Mais on s’attend toujours à ce que le roi continue à se préparer pour son nouveau rôle et recevra toujours ses boîtes rouges de papiers d’État, rapporte The Mirror.

Plus tôt dans la journée, Sa Majesté était unie dans le chagrin à sa famille alors que la reine était amenée à mentir après une procession poignante.

Le monarque en deuil avait l’air sombre alors qu’il suivait son cercueil du palais de Buckingham à Westminster Hall.

Et un silence est tombé sur la capitale alors que des dizaines de milliers de personnes en deuil se sont rassemblées pour rendre hommage.

La reine reposera désormais en état à Westminster Hall jusqu’à lundi, date à laquelle ses funérailles doivent avoir lieu.

La semaine dernière, Charles a donné son approbation pour que la journée soit un jour férié à travers le Royaume-Uni.

La plupart des entreprises fermeront et les enfants ne seront pas censés aller à l’école alors qu’ils pleurent leur plus long monarque régnant.

Le roi a suivi le cercueil de sa mère à Westminster Hall plus tôt dans la journée Crédit : AFP

Charles a marché aux côtés de ses frères et sœurs alors qu’ils quittaient le palais de Buckingham Crédit : Getty

Il avait l’air sombre en suivant le cercueil suivi de son fils Crédit : AFP