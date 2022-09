Le ROI Charles a été acclamé à son arrivée au palais de Buckingham aujourd’hui alors qu’il entamait son deuxième jour de service royal.

Les foules bordant les rues ont éclaté alors qu’il était conduit dans le centre commercial cet après-midi.

Le roi Charles salue les sympathisants alors qu’il se dirige vers le palais de Buckingham Crédit : AFP

Le roi a souri et a salué les sympathisants de la voiture alors qu’il était emmené à travers les portes du palais.

Il entame son deuxième jour de service après avoir été officiellement déclaré monarque hier.

Le roi Charles rencontrera aujourd’hui la secrétaire générale du Commonwealth, Patricia Scotland.

Cela survient alors que le cercueil de la reine a quitté Balmoral ce matin pour commencer son dernier voyage.

La procession se dirige actuellement vers Édimbourg, où le roi et la reine consort Camilla se rendront demain.

Ils monteront une veillée avec d’autres membres de la famille royale à l’intérieur de la cathédrale à 19h20.

Charles a été officiellement proclamé roi d’Écosse, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord aujourd’hui alors que la Grande-Bretagne s’unissait derrière le nouveau monarque.

Cela s’est produit après qu’il a été officiellement déclaré roi d’Angleterre hier lors d’une cérémonie d’adhésion historique au palais St James.

Il a juré de suivre l’exemple “inspirant” de la reine, en disant: “Je sais à quel point vous, la nation entière – et je pense que je peux dire le monde entier – sympathisez avec moi pour la perte irréparable que nous avons tous subie.

“C’est la plus grande consolation pour moi de savoir la sympathie exprimée par tant de personnes à ma sœur et mes frères et qu’une telle affection et un tel soutien écrasants doivent être étendus à toute notre famille dans notre perte.

“Pour nous tous en tant que famille, comme pour ce royaume et la grande famille des nations dont il fait partie, ma mère a donné un exemple d’amour pour la vie et de service désintéressé.

“Le règne de ma Mère a été sans égal dans sa durée, son dévouement et sa dévotion. Même si nous pleurons, nous rendons grâce pour cette vie des plus fidèles.”

Le monarque poursuit ses fonctions souveraines aujourd’hui Crédit : Reuters

Il rencontrera aujourd’hui la secrétaire générale du Commonwealth, Patricia Scotland Crédit : Reuters

Cela vient après que le cercueil de sa mère ait quitté Balmoral