Le roi Charles salue feu la reine et les travailleurs dans un discours de Noël – NBC New York

Le roi Charles III a évoqué dimanche les souvenirs de sa défunte mère, la reine Elizabeth II, alors qu’il diffusait son premier message de Noël en tant que monarque dans un discours qui a également rendu hommage au “dévouement désintéressé” des travailleurs de la fonction publique britannique, dont beaucoup sont en conflit avec le gouvernement au sujet des salaires.

Charles, 74 ans, a également fait preuve d’empathie dans le message préenregistré avec des personnes qui ont du mal à joindre les deux bouts “à une époque de grande anxiété et de difficultés”. Comme certaines autres régions du monde, le Royaume-Uni est aux prises avec une inflation élevée qui a provoqué une crise du coût de la vie pour de nombreux ménages.

Les premières remarques du roi ont cependant rappelé sa mère, décédée en septembre à 96 ans après 70 ans sur le trône.

“Noël est une période particulièrement poignante pour nous tous qui avons perdu des êtres chers”, a déclaré Charles. “Nous ressentons leur absence à chaque tournant familier de la saison et nous nous souvenons d’eux dans chaque tradition chérie.”

Charles monta immédiatement sur le trône à la mort de la reine. Sa cérémonie de couronnement est prévue en mai.

Pour son message de Noël télévisé, il portait un costume bleu foncé. Contrairement à Elizabeth, qui s’asseyait souvent à un bureau pour prononcer le discours annuel, Charles se tenait près d’un arbre de Noël à la chapelle Saint-Georges, une église située sur le terrain du château de Windsor où sa mère et son père, le prince Philip, étaient enterrés.

Charles a déclaré qu’il partageait avec sa mère “une croyance en l’extraordinaire capacité de chaque personne à toucher, avec bonté et compassion, la vie des autres et à faire briller une lumière dans le monde qui l’entoure”.

“L’essence de notre communauté et le fondement même de notre société” peuvent être observés dans “les professionnels de la santé et des services sociaux et les enseignants et en fait tous ceux qui travaillent dans la fonction publique dont les compétences et l’engagement sont au cœur de nos communautés”, a déclaré le roi. .

Les grèves ce mois-ci des infirmières, des ambulanciers, des enseignants, des postiers et des conducteurs de train ont mis la pression sur le gouvernement du Premier ministre britannique Rishi Sunak. Les sondages d’opinion montrent un niveau élevé de soutien pour les travailleurs, en particulier les infirmières. Les syndicats réclament des augmentations salariales en ligne avec l’inflation, qui s’élevait à 10,7 % en novembre.

La flambée des prix des denrées alimentaires et de l’énergie à la suite de la pandémie de COVID-19 et de l’invasion de l’Ukraine par la Russie a créé des difficultés financières pour de nombreuses personnes et familles.

S’exprimant sur des séquences vidéo de banques alimentaires et d’autres œuvres caritatives, Charles a exprimé sa sympathie pour “ceux qui, à la maison, trouvent des moyens de payer leurs factures et de garder leurs familles nourries et au chaud”.

Charles a également tendu la main à des personnes d’autres confessions au Royaume-Uni et dans tout le Commonwealth britannique, affirmant que la signification de la naissance de Jésus-Christ franchit “les frontières de la foi et de la croyance”.

Charles pense que la monarchie peut aider à unir les groupes ethniques et les religions de plus en plus diversifiés de son pays. Cela fait partie de son effort pour montrer que l’institution a toujours sa pertinence.

Le message de six minutes se terminait par un appel à tenir compte de “la lumière éternelle” qui, selon Charles, était un aspect clé de la foi d’Elizabeth en Dieu et de sa croyance dans les gens.

“Ainsi, quelle que soit votre foi ou non, c’est dans cette lumière vivifiante et avec la véritable humilité qui réside dans notre service aux autres que je crois que nous pouvons trouver l’espoir pour l’avenir”, a-t-il déclaré.

Le roi n’a fait aucune référence à la récente clameur de la série documentaire Netflix de ce mois-ci sur la scission acrimonieuse de la famille royale qui a accompagné la décision de son fils le prince Harry et de sa belle-fille Meghan de se retirer de leurs fonctions royales et de traverser l’Atlantique. Océan.

La princesse Catherine rend hommage à la reine Elizabeth en cette saison des fêtes. Dans une vidéo promotionnelle publiée jeudi sur les pages de médias sociaux du prince et de la princesse de Galles, le royal de 40 ans a révélé les “centaines d’individus inspirants” qui ont été invités aux “Royal Carols: Together At Christmas” de cette année, et ce sont des gens qui ont suivi la mission du défunt royal. Buckingham Palace a publié dans un communiqué plus tôt ce mois-ci que les festivités sont dédiées à sa Majesté.

Des séquences vidéo accompagnant le message de Noël ont montré des membres actifs de la famille royale lors d’événements officiels. Harry et Meghan ne sont pas apparus, pas plus que le prince Andrew, qui a été déchu de ses titres militaires honorifiques et démis de ses fonctions de royal en activité en raison de son amitié avec le célèbre délinquant sexuel américain Jeffrey Epstein.

Andrew a cependant rejoint Charles et d’autres membres de la famille royale pour une promenade le matin de Noël dans une église située près du domaine familial de Sandringham dans le comté de Norfolk en Angleterre.

Le roi et sa femme, la reine consort Camilla, ont conduit les membres de la famille à un service à l’église St. Mary Magdalene. Ils comprenaient le prince William, le fils aîné de Charles et héritier du trône, et la femme de William, Kate, et les trois enfants du couple, le prince George, 9 ans, la princesse Charlotte, 7 ans, et le prince Louis, 4 ans.

Le jeune frère de Charles et Andrew, le prince Edward, et sa femme, Sophie, se sont joints à eux pour la promenade.

Après que la famille soit entrée dans l’église, les fidèles ont chanté “God Save the King” suivi de l’hymne de Noël “O Come, All Ye Faithful”.

Sandringham est la maison de campagne privée de quatre générations de monarques britanniques depuis plus de 160 ans, mais c’était le premier Noël de la famille royale depuis 2019, selon l’agence de presse britannique Press Association.

Elizabeth a passé ses deux derniers Noëls au château de Windsor à cause de la pandémie de COVID-19. Des foules ont bordé les rues près de Sandringham pour saluer la famille royale dimanche pour son retour à la tradition des fêtes.

«Ce sera dans les pensées du roi Charles à propos de sa mère, de son héritage. Ils y penseront à Noël », a déclaré John Loughrey, 67 ans, qui vit dans le sud de Londres et a campé toute la nuit pour être en première ligne. « Ça va être un moment triste et un moment heureux pour eux. C’est comme ça que ça doit être.

