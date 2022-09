Le roi Charles s’est adressé ce soir à la nation pour la première fois après la mort tragique de sa “mère bien-aimée”.

Le royal, 73 ans, a rendu hommage à la reine et s’est engagé à mener une vie de service.

Le roi Charles s’adresse à la nation

Charles est devenu roi après la mort de sa mère

Le roi Charles III a préenregistré le discours télévisé dans le salon bleu du palais de Buckingham.

Il a été diffusé à la télévision alors qu’un service commémoratif en l’honneur de la reine a commencé ce soir à la cathédrale Saint-Paul.

Cela vient comme…

Environ 2 000 membres du public assistent au service, ainsi que le nouveau Premier ministre Liz Truss.

Charles a mis le pied sur le sol anglais aujourd’hui pour la première fois en tant que roi après être revenu de Balmoral.

Il y avait des acclamations de “God save the King” à son arrivée au palais de Buckingham cet après-midi.

Il a serré la main de sympathisants alors qu’il entamait son premier jour en tant que monarque du pays après une attente de 70 ans pour le trône.

Un partisan trop enthousiaste a même embrassé le roi sur la joue en violation du protocole.

Il a ensuite visité de manière poignante la mer de fleurs laissée à sa mère et s’est arrêté pour un moment de réflexion silencieuse.

Le roi est ensuite entré dans le palais de Buckingham avec la reine consort Camilla.

La nation est maintenant entrée dans une période de deuil qui sera observée à partir d’aujourd’hui jusqu’à sept jours après les funérailles de la reine.

Une série de salves d’armes à feu de 96 coups commémorant chaque année de la vie incroyable de la reine a retenti à travers le Royaume-Uni à 13 heures.

Le Parlement a entendu des députés et des pairs aujourd’hui lors d’une session spéciale de condoléances.

Le roi Charles a également tenu sa première audience avec Mme Truss cet après-midi.

Charles est automatiquement devenu roi après le décès de Sa Majesté, mais le nouveau rôle sera officialisé samedi.

Cela aura lieu au St James’s Palace à Londres avec une proclamation publique du nouveau souverain lue depuis le balcon de Friary Court.

La pompe et la cérémonie surviennent après que le roi Charles a conduit la famille royale à rendre hommage à sa mère bien-aimée après sa mort hier.

Il a déclaré: “Le décès de ma mère bien-aimée, Sa Majesté la Reine, est un moment de la plus grande tristesse pour moi et tous les membres de ma famille.

“Nous pleurons profondément le décès d’une Souveraine chérie et d’une Mère bien-aimée. Je sais que sa perte sera profondément ressentie dans tout le pays, les Royaumes et le Commonwealth, et par d’innombrables personnes à travers le monde.

“Pendant cette période de deuil et de changement, ma famille et moi serons réconfortés et soutenus par notre connaissance du respect et de la profonde affection dans lesquels la reine était si largement tenue.”

Le roi Charles a rencontré des partisans royaux plus tôt dans la journée Crédit : Reuters

Il y avait des chants de ‘Dieu sauve le roi’ Crédit : AP

Charles s’est également arrêté pour regarder les hommages floraux à sa mère avec la reine Camilla Crédit : EPA

Le roi sembla avoir un moment de réflexion silencieuse Crédit : Reuters