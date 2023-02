Le roi Charles rit après qu’un fan lui ait demandé de «ramener» le prince Harry – Hollywood Life

Voir la galerie





Le roi Charles III apparemment oublié qui était son fils, Prince-Harryc’est quand un fan lui a demandé de “le ramener” alors que Charles saluait des supporters enthousiastes à l’extérieur de l’Université d’East London le mercredi 8 février. Comme on le voit dans la vidéo ci-dessous, un fan a demandé, « Ramenez Harry, s’il vous plaît. Pouvez-vous le ramener, monsieur ? Charles, 74 ans, a répondu en demandant, “OMS?” L’enthousiaste de la famille royale a répondu: «Harry, votre fils», ce qui a été accueilli par un rire du roi d’Angleterre de cinq mois.

Le roi Charles semble oublier qui est Harry lors de la promenade à Londres P- Pouvez-vous ramener Harry monsieur KClll – Qui ? 😂 Merci @bettedavisthizz Xx https://t.co/lcadLXUVIq pic.twitter.com/WDXlJXCcZQ – HarrysGreySuit (@hrrysgreysuit) 9 février 2023

L’interaction légèrement gênante est survenue un mois après que le duc de Sussex, âgé de 38 ans, a publié ses mémoires, De rechange. Dans le livre, Harry a parlé d’une prétendue altercation physique qui s’est produite entre lui et son frère aîné, Prince William, 40 ans, et la célèbre calvitie de son frère. Il a également affirmé que son père ne le soutenait pas équitablement, lui ou son frère, en termes de finances. “Papa n’a pas soutenu financièrement Willy et moi, et nos familles, par pure générosité. C’était son travail. C’était toute l’affaire », a-t-il écrit. “Nous avons accepté de servir le monarque, d’aller partout où nous étions envoyés, de faire tout ce qu’on nous disait, d’abandonner notre autonomie, de garder nos mains et nos pieds à l’intérieur de la cage dorée à tout moment, et en échange les gardiens de la cage ont accepté de nourrir et de vêtir nous.”

La famille royale n’a pas commenté De rechangeet le prince William et sa femme, Kate Middleton, ont ignoré les journalistes en janvier lorsqu’on leur a demandé s’ils avaient déjà lu le livre. Indépendamment de ce que pense sa famille, Harry est satisfait de la réaction du public à son écriture et ne regrette pas d’avoir publié les mémoires. “Harry a dit qu’il était vraiment heureux du succès du livre et de la réaction qu’il a suscitée”, a déclaré un initié. Page 6 le 9 février. « Il a dit qu’il ne regrettait aucune des révélations, et il est soulagé d’avoir fait connaître son histoire au monde. Il y a eu une réaction incroyable à cela, a-t-il dit.

Il y a des murmures qui De rechange a été la goutte d’eau dans la relation fracturée entre Harry, sa femme Meghan Markleet leurs parents britanniques, mais un initié a dit HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT que le couple marié depuis cinq ans ne croit pas que leurs relations soient en ruine. “Ils veulent que tout le monde, y compris la famille de Harry, comprenne pourquoi ils ont fait ce qu’ils ont fait”, a déclaré la personne. HL après la sortie de la série documentaire de Harry et Meghan, Harry et Meghan. «Il s’agit de mettre en lumière le fonctionnement de l’institution et pourquoi elle doit changer, c’est là que leur objectif a toujours été. L’espoir est que ce message passera et conduira éventuellement à la guérison de toute la famille, y compris William.

Au moment d’écrire ces lignes, les fans attendent de voir si Harry et Meghan, 41 ans, recevront une invitation au couronnement du roi Charles, qui est prévu pour le 6 mai 2023. C’est aussi l’anniversaire du fils de Meghan et Harry, Archie Mountbatten-Windsor.

